Rozmawialiśmy z ministrem rozwoju wsi i rolnictwa Stefanem Krajewskim po gali Złotych Laurów Super Biznesu

Jak mówi minister, rząd będzie wspierał rolników w walce z konkurencją po zatwierdzeniu umowy Unii Europejskiej z MercoSur

Resort rolnictwa postuluje, aby zyski generowane przez umowy handlowe Unii Europejskiej zostały przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności europejskiego rolnictwa.

Minister rolnictwa mówi, jak Polska będzie radzić sobie z umową z Mercosur

Przyjęcie umowy z Mercosur przez Komisję Europejską, pomimo wyrażanego sprzeciwu ze strony Polski i innych państw, stawia polskie rolnictwo w obliczu nowych wyzwań konkurencyjnych. Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stefan Krajewski, podkreśla, że kluczowym celem jest teraz zabezpieczenie polskich rolników i producentów przed tą konkurencją. Resort zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed polskim i europejskim rolnictwem, ale jednocześnie patrzy na całość, szukając szans na rynkach pozaeuropejskich.

Minister Krajewski wskazuje na konieczność szybkiego wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi ochronnych:

- Dzisiaj musimy się zastanowić nad tym, jak zabezpieczyć rolników, jak skorzystać z tych klauzuli ochronnych, z hamulca bezpieczeństwa, czy też z pieniędzy, które Komisja Europejska przygotowała na zabezpieczenie rolników polskich i europejskich - mówi Krajewski.

Resort coraz głośniej mówi również o konieczności reinwestowania zysków generowanych przez umowy handlowe. Ministerstwo apeluje, aby pieniądze, które europejskie gospodarki zarobią na tych porozumieniach, zostały przeznaczone na to, by europejskie rolnictwo było bardziej konkurencyjne.

Krajewski: rolnicy w stanie konkurować z innymi

Jak ocenia minister, Polska utrzymuje silną pozycję jako eksporter produktów rolnych. Ministerstwo przypomina, że Polska jest dużym eksporterem produktów rolnych, nie tylko do Europy, ale również do krajów trzecich.

Krajewski przypomina, że wartość polskiego eksportu produktów rolnych za rok 2024 prognozowana jest na imponujące 231,5 miliarda złotych, co stanowi 15% całego polskiego eksportu.

- Dzisiejszy laureat, dzisiejszy nagrodzony z branży Agro [polski producent Green Factorynagrodzony na Złotym Laurze Super Biznesu – dop. red.] to dowód na to, że jesteśmy w stanie konkurować z wieloma innymi podmiotami na rynku i polskim, i europejskim, i światowym - mówi Stefan Krajewski.