Majątek Tomasza Siemoniaka: Cztery mieszkania i kredyty we frankach

Z ostatniego oświadczenia majątkowego Tomasza Siemoniaka, wynika, że polityk zgromadził 40 tysięcy złotych oszczędności. Jednak to nie gotówka, a nieruchomości robią największe wrażenie. Tomasz Siemoniak jest właścicielem aż czterech mieszkań o zróżnicowanej powierzchni i wartości.

Pierwsze mieszkanie ma 46,4 mkw. i zostało wycenione na 400 tys. zł. Drugie mieszkanie jest nieco większe i ma 49,8 mkw., a jego wartość to 550 tys. zł. Największy lokal Tomasza Siemoniaka to apartament o powierzchni 111 mkw., którego wartość oszacowano na 1,5 mln zł. Czwartą nieruchomością jest kawalerka o powierzchni 27 mkw., warta 540 tys. zł.

Co ciekawe, trzy z czterech mieszkań zostały zakupione na kredyt we frankach szwajcarskich. Na koniec 2022 roku do spłaty pozostało 700 tys. zł. Dwa kredyty mają zostać spłacone w 2025 roku, a jeden dopiero za 10 lat.

Zarobki ministra Siemoniaka: Skąd nowy szef MSWiA ma pieniądze?

Skąd Tomasz Siemoniak ma środki na spłatę kredytów i inwestycje w nieruchomości? Z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2023 roku jako poseł zarobił 151 tys. zł z uposażenia oraz 48 tys. zł diety. Dodatkowo, wynajem mieszkań przyniósł mu kolejne 45 tys. zł. Oprócz nieruchomości, Tomasz Siemoniak posiada samochód Dacia Duster z 2022 roku. Auto również zostało zakupione na kredyt (ok. 30 tys. zł). W listopadzie 2023 roku do spłaty pozostało jeszcze 24 tys. zł.

Kariera polityczna Siemoniaka: Od wicemarszałka do ministra - droga na szczyt

Tomasz Siemoniak to polityk z bogatym doświadczeniem w administracji publicznej i rządzie. Jego kariera rozpoczęła się na szczeblu samorządowym. W latach 2000–2002 był wiceprezydentem m.st. Warszawy, a w latach 2006–2007 wicemarszałkiem województwa mazowieckiego.

W 2007 roku objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2011–2015 pełnił funkcję ministra obrony narodowej w dwóch rządach Donalda Tuska i rządzie Ewy Kopacz. W trzecim z tych gabinetów (2014–2015) był wiceprezesem Rady Ministrów. Od 2015 roku Tomasz Siemoniak jest posłem na Sejm VIII, IX i X kadencji. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W trzecim rządzie Donalda Tuska, od 2023 roku, był ministrem-członkiem Rady Ministrów i koordynatorem służb specjalnych. W maju 2024 roku został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, a następnie studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był także stypendystą Uniwersytetu w Duisburgu.

