Majątek Radosława Sikorskiego. Gigantyczne oszczędności

Majątek nowego wicepremiera dotyczy stanu za 2024 rok, co wynika z jego oświadczenia złożonego pod koniec marca 2025 roku. Jak wynika z dokumentu, Radosław Sikorski posiada oszczędności wysokości ok. 325 tys. zł; a także 35 tys. euro (ok. 149 tys. zł); ok. 16 tys. funtów szterlingów (ok. 79 tys. zł); oraz ok. 20 tys. dolarów amerykańskich (ok. 73 tys. zł).

Radosław Sikorski posiada także liczne akcje spółek, takich jak Silverair Inc. (ok. 16411 akcji o łącznej wartości 58 tys. zł); Goldman Sachs BDC Inc o wartości ok. 18360 dolarów (ok. 67 tys. zł), oraz funduszu iShares MSCI Poland ETF o wartości 17427,76 dolarów (ok. 63 tys. zł).

Nowy wicepremier jest też beneficjentem planów emerytalnych TiAA-CREF w USA o wartości 191 tys. dolarów (ok. 693 tys. zł); Roth IRA o wartości 75 tys. dolarów (ok. 272 tys. zł) i Bestinvestbank w UK o wartości 106 tys. funtów szterlingów (ok. 520 tys. zł).

Zabytkowy dworek z leśniczówką i ogrodem Radosława Sikorskiego! Do tego drogocenne kruszce

Radosław Sikorski wskazał w swoim oświadczeniu majątkowym, że posiada mieszkanie własnościowe o powierzchni 133 metrów kwadratowych, oraz w jego ramach komórkę lokatorską i platformę postojową. Do tego dochodzi lokal użytkowy o powierzchni 66,53 metrów kwadratowych.

To jednak nie jest najbardziej ciekawą nieruchomością w posiadaniu wicepremiera. Radosław Sikorski posiada zabytkowy zespół dworko-parkowy o powierzchni 800 metrów kwadratowych, w którego skład wchodzą leśniczówka, lamus, wiata, ogród, staw, park i grunty orne o powierzchni ok. 13 hektarów!

Oprócz tego w kategorii "składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł" wpisał Range Rovera Sport z 2019 roku; motocykl MW 650 z 1978 roku; ciągnij John Deere 2015; kruszce ok. 2000 gram, a także: meble, antyki, rzeźby, monety, książki, portrety i obrazy stanowiące własność Sikorskiego i jego żony, do tego wyposażenie mieszkania, dworu, lamusa i leśniczówki - w tym kino domowe i sprzęty ogrodowe.

MITYCZNA REKONSTRUKCJA RZĄDU. CZY ULECZY WSZYSTKIE PROBLEMY TUSKA? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.