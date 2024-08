44. urodziny Harry'ego Pottera. Tak świętują narodziny słynnego czarodzieja

W wielu miastach organizowane są specjalne wydarzenia, takie jak maratony filmowe, kostiumowe imprezy tematyczne, a także spotkania fanów w bibliotekach i księgarniach. Według raportu Pottermore, w 2023 roku ponad 5 milionów ludzi uczestniczyło w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z Harrym Potterem na całym świecie. Statystyki pokazują, że popularność serii nie słabnie. Szacuje się, że do tej pory sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy książek o Harrym Potterze, przetłumaczonych na 80 języków. Filmy z tej serii zarobiły ponad 7,7 miliarda dolarów na całym świecie, co świadczy o ich ogromnym wpływie na popkulturę. Jeśli zastanawiasz się, jak najlepiej uczcić urodziny Harry'ego Pottera, oto 5 inspirujących pomysłów, które pozwolą Ci zanurzyć się w magicznym świecie czarodzieja:

Maraton filmowy z Harrym Potterem

Co może być lepszego niż spędzenie całego dnia na oglądaniu filmów z serii o Harrym Potterze? To doskonały sposób na przypomnienie sobie wszystkich przygód młodego czarodzieja, od jego pierwszego kroku na peron 9 ¾, aż po epicką bitwę o Hogwart. Przygotuj popcorn, ulubione napoje i wygodne miejsce na kanapie, bo czeka Cię wiele godzin pełnych magii, przyjaźni i emocji.

Przebierz się za ulubioną postać

Wejście w rolę jednej z postaci z uniwersum Harry'ego Pottera to świetna zabawa nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Możesz przebrać się za Harry'ego, Hermionę, Rona, Snape'a czy nawet Dumbledore'a. Kostiumy i rekwizyty są dostępne w wielu sklepach internetowych, ale jeśli wolisz coś bardziej casualowego, sprawdź najnowszą kolekcję polskiej marki NAOKO, która właśnie wypuściła linię ubrań inspirowaną Harrym Potterem we współpracy z Warner Bros. Dzięki tej kolekcji możesz wyglądać stylowo i magicznie nawet jako mugol! Kolekcja ubrań inspirowanych Harrym Potterem od Naoko to prawdziwa gratka dla fanów młodego czarodzieja. W ofercie znajdziesz między innymi tshirty, bluzy, sukienki, kurtki i akcesoria ozdobione symbolami domów Hogwartu, znanymi zaklęciami oraz innymi elementami zaczerpniętymi z magicznego świata stworzonego przez J.K. Rowling. Ta kolekcja nie tylko oddaje hołd kultowej serii, ale także pozwala fanom na wyrażenie swojej miłości do Harry'ego Pottera w codziennych stylizacjach.

Magia w kuchni – przygotuj czarodziejskie przekąski

Świętowanie urodzin Harry'ego Pottera to świetna okazja, aby przygotować wyjątkowe potrawy inspirowane jego światem. Zacznij od klasycznego Butterbeer – napoju z pianką, który przygotujesz bezalkoholowo z mleka, śmietany, karmelu i imbirowej pianki. Upiecz pączki z Gryffindoru, ciasteczka w kształcie złotego znicza, zrób czekoladowe żaby. Przygotowywanie tych smakołyków to świetna zabawa, a efekty zachwycą Twoich gości.

Gry planszowe, quzi i LEGO

Gry planszowe z motywem Harry'ego Pottera to świetny sposób na wspólne spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Na rynku dostępne są różnorodne gry, które pozwolą Ci wcielić się w ulubionych bohaterów, rozwiązywać zagadki i walczyć z ciemnymi mocami. Alternatywnie, możesz spróbować swoich sił w budowaniu zestawów LEGO inspirowanych światem Harry'ego Pottera. To idealna aktywność dla fanów w każdym wieku, która pozwoli Ci na chwilę oderwać się od rzeczywistości i stworzyć własne magiczne konstrukcje. Zorganizuj quiz wiedzy o Harrym Potterze.Zaproś przyjaciół i rodzinę do zabawy, sprawdzając, kto najlepiej pamięta szczegóły z książek i filmów. Możesz przygotować pytania dotyczące fabuły, postaci, zaklęć czy magicznych przedmiotów. To świetny sposób na wspólne spędzenie czasu i odświeżenie sobie znajomości magicznego uniwersum.

Magiczne kawiarnie i puby

Jeśli marzysz o tym, aby poczuć się jak w słynnym pubie pod Trzema Miotłami w Hogsmeade lub w samej szkole magii w Hogwarcie, mamy dla Ciebie kilka wyjątkowych miejsc, które przeniosą Cię do świata czarodziejów. Oto nasze topowe propozycje kawiarni i pubów w Polsce, gdzie możesz napić się Amortencji, skosztować dyniowego ciastka oraz posmakować słynnych fasolek wszystkich smaków i czekoladowych żab z kartami do kolekcji.

„Zaklątek” – ul. Smocza 27, Warszawa. Urocza kawiarnia z atmosferą nawiązującą do uniwersum Harry'ego Pottera. Wypij kawę i zjedz ciastko w magicznym otoczeniu.

Dziórawy Kocioł - ul. Grodzka 50/1, Kraków. Poczuj się jak w Hogsmeade dzięki Hogwart Expressowi, kremowemu piwu i magicznym eliksirom w tej wyjątkowej kawiarni.

Espresso Patronum - ul. Piotrkowska 120, Łódź. Magiczne napoje i potrawy w klimatycznej kawiarni, która przeniesie Cię do świata Harry'ego Pottera.

Ministerstwo Magii - ul. Ściegiennego 7, Szczecin. Znajdziesz tu szeroki wybór klimatycznych przysmaków i napojów, które zaspokoją każdy głód.

Ministerstwo Tajemnic – ul. Kanonicza 11/1, Kraków. Ściany zdobią proporce czterech domów Hogwartu, a menu pełne jest czarodziejskich napojów i przekąsek.

Pub Pod Trzema Miotłami – ul. Ofiar Oświęcimskich 15, Wrocław. Oferuje czarodziejskie wypieki, eliksiry oraz słynne fasolki wszystkich smaków i czekoladowe żaby.

Trzy Miotły – ul. Cechowa 23, Bielsko-Biała

Poczuj klimat Hogsmeade w piwnicznej kawiarni z lewitującymi świecami i magicznymi napojami. Urodziny Harry'ego Pottera to doskonała okazja, aby ponownie poczuć magię, która towarzyszyła nam w dzieciństwie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na maraton filmowy, przebieranki, gry planszowe, czy wizytę w magicznej kawiarni, najważniejsze jest, aby dobrze się bawić i dzielić tę radość z innymi fanami Harry'ego.