71. urodziny Jurka Owsiaka. Jaki ma majątek?

Kim jest Jurek Owsiak?

Jerzy Owsiak (znany powszechnie jako Jurek Owsiak) w świadomości opinii publicznej zaczynał istnieć jako dziennikarz muzyczny oraz organizator koncertów punkowych i rockowych. Współtworzył także kultową audycję radiowej Trójki Brum, a także prowadził program telewizyjny w TVP2 "Róbta co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki". W 1995 roku rozpoczął organizację słynnego festiwalu Przystanek Woodstock, który odbywa się do dziś, od 2018 roku pod nazwą Pol'and'Rock Festival.

Największą popularność w Polsce przysporzyła mu jednak działalność charytatywna, jako założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszą zbiórkę zorganizował spontanicznie po apelu kardiochirurgów z Centrum Zdrowia Dziecka o wsparcie finansowe zakupu sprzętu medycznego dla umierających dzieci. W 1993 roku odbył się zaś pierwszy "finał", a po pozytywnym odzewie w tym samym roku wraz z Walterem Chełstowskim założył Fundację WOŚP. Obecnie „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” odbywa się co roku.

Ile zarabia i jaki majątek ma Jurek Owsiak?

Choć WOŚP jest działalnością charytatywną, to działalność fundacji i samego Jurka Owsiaka budzi spore kontrowersje, szczególnie w środowiskach konserwatywnych. Wynika to między innymi z jego poglądów, gdyż sam skłaniał się raczej ku liberalnym ideałom. Ponadto zarzuca mu się wykorzystywanie części środków z WOŚP na organizację festiwalu Pol'and'Rock (choć sam Jurek Owsiak twierdzi, że festiwal jest finansowany z pieniędzy sponsorów). Warto jednak podkreślić, że WOŚP musi raportować zebrane pieniądze w MSWiA.

Sam zainteresowany ogłaszał swego czasu na Facebooku, że nie pobiera pensji z Fundacji WOŚP, ma jednak pensję w należącej do fundacji spółce Złoty Melon. Według ostatniego sprawozdania finansowego spółki, w 2022 roku (najnowsze dane) zarobił 317 tys. zł, czyli ok. 21 916 zł brutto miesięcznie (ok. 14 tys. zł "na rękę").

Spółka Złoty Melon jest zależna od WOŚP i wykonuje dla fundacji różne prace. W 2022 roku przychody od WOŚP dla Złotego Melona wyniosły 10,4 mln zł (na 53,8 mln zł osiągniętych w ogóle). Sama spółka zarabia również dzięki sprzedaży gadżetów, koszulek, płyt i wydawnictw sygnowanych WOŚP. W 2022 roku zarobiła 4,9 mln zł i zasiliła konto fundacji dywidendą wysokości 3,9 mln zł.

Jak zaś wygląda reszta majątku Jurka Owsiaka? 71-latek mieszka w 115-metrowym mieszkaniu w Warszawie i podkreśla, że jego zdaniem są to "standardy normalnych mieszkań".

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.