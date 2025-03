800 zł na dziecko

Od 2025 roku świadczenie 800 plus będzie ściśle powiązane z obowiązkiem szkolnym. Rząd, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadza zmiany, które uzależniają przyznawanie tego świadczenia od uczęszczania dziecka do szkoły, przedszkola lub placówki należącej do polskiego systemu edukacji. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2024 roku, ale ze względu na okres przyznawania świadczenia, nowe zasady zaczną obowiązywać dopiero w 2025 roku.

Nowy formularz zgłoszeniowy

Już w czerwcu 2025 roku, wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, zmianie ulegnie formularz zgłoszeniowy do świadczenia 800 plus. Joanna Mucha, wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), w rozmowie z portalem OKO.press poinformowała, że na wnioskach o 800 plus na okres rozliczeniowy czerwiec 2025 – maj 2026 pojawi się nowa rubryka. Będzie w niej trzeba wskazać, do jakiej szkoły uczęszcza dziecko.

Sama zmiana w formularzu nie jest znacząca, o czym przekonali się już ci, którzy zdążyli złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, będą musiały podać te informacje w wyznaczonej rubryce.

Kto straci 800 plus?

Zgodnie z nowymi zasadami, dzieci, które nie realizują polskiego obowiązku szkolnego, w 2025 roku mogą stracić prawo do świadczenia 800 plus. Krótko po wprowadzeniu zmian, MEN szacowało, że nowe prawo (dotyczące również świadczenia Dobry Start) spowodowało utratę świadczeń przez rodziców około 20 tysięcy dzieci.

ZUS szybko doprecyzował te informacje, uspokajając, że "Przyznawanie i wypłata świadczenia wychowawczego w okresie do 31 maja 2025 roku odbywa się na dotychczasowych zasadach".

Integracja systemów

Od 2025 roku system przyznawania 800 plus i System Informacji Oświatowej zostaną połączone. Ma to na celu weryfikację, przez kogo obowiązek szkolny jest rzeczywiście realizowany – informuje portal wnp.pl. Integracja systemów ma usprawnić proces weryfikacji i zapobiec ewentualnym nadużyciom.

Podsumowując, wprowadzenie obowiązku szkolnego jako warunku otrzymania świadczenia 800 plus to istotna zmiana, która wejdzie w życie w 2025 roku. Ma ona na celu zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do polskich szkół i przedszkoli. Realny wpływ tych zmian na sytuację rodzin i system edukacji poznamy w przyszłym roku, kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady przyznawania świadczenia.

