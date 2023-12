800 plus zagrożone? Nowa minister rozwiewa wątpliwości

Bez ograniczeń dla 800 plus

- Nie słyszałam żadnych zapowiedzi o ograniczaniu czy wprowadzaniu jakichkolwiek progów do programu 800 plus. 800 plus zostanie wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. (…) Nie ma wątpliwości co do tego, że nic, co dane, nie zostanie odebrane. Świadczenia dla polskich rodzin zostaną utrzymane – oznajmiła nowa minister w programie "Kropka nad i" w TVN24.

500 plus zmienia się w 800 plus od stycznia. Nie jest konieczny wniosek

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że zmiana 500 plus na 800 plus nastąpi automatycznie od stycznia 2024 r. Nie jest konieczne składanie żadnych wniosków ani kontaktowanie się z ZUS. Świadczenie zostanie zwiększone z urzędu dla wszystkich uprawnionych.

Zmiana 500 plus w 800 plus. Ile zapłaci Skarb Państwa?

Ekonomiści szacują, że podwyżka świadczenia spowoduje znaczne koszty dla budżetu państwa. Obciążenie wzrośnie z ok. 40 mld zł do ok. 65 mld zł.

