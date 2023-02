Abp Gądecki prosi o datki na kościół. Tak wygląda tegoroczny cennik parafii?

Atak hakerski na Ministerstwo Finansów! Co z rozliczeniem PIT przez internet?

Danina diecezjalna jest obowiązkowa

Jak ustaliła "GW", daninę diecezjalną muszą zapłacić wszystkie parafie w Polsce. Stawka zależy od liczby wszystkich ich mieszkańców, również tych, którzy do kościoła nie chodzą.

"Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej archidiecezji" - napisano w liście.

"W porównaniu z pandemicznym rokiem 2021 wysokość daniny w archidiecezji poznańskiej wzrosła o ok. 12 proc. - z 1,70 do 1,90 zł od wiernego. Ale do tego trzeba doliczyć opłatę na tzw. BOK, czyli Braterską Opiekę Kapłańską - wewnętrzny fundusz na wspieranie emerytów i chorych księży. W tym roku stawka wynosi 0,75 zł za osobę. Łącznie każda parafia musi przelać na konto kurii 2,65 zł od wiernego" - informuje dziennik. Dla porównania podaje, że w diecezji kaliskiej danina wynosi 1,30 zł za osobę.

