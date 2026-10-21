Rewolucja w gotowaniu, na którą czekaliśmy

Absolutnym faworytem z najnowszej oferty Action jest innowacyjny sprzęt, który redefiniuje popularny trend na beztłuszczowe pieczenie. Szklany airfryer Tristar (199,95 zł) to urządzenie, które wyróżnia się nie tylko mocą 1500 W i wygodnym cyfrowym panelem, ale przede wszystkim unikalną szklaną misą. Dzięki niej możemy na bieżąco obserwować proces przygotowywania potraw, a po skończonym pieczeniu od razu zaserwować danie na stół.

Jak ten model wypada na tle konkurencji? W popularnej sieci Lidl pojawiła się właśnie promocja na szklany airfryer marki Silvercrest o tej samej mocy 1500 W. Choć Lidl obniżył jego cenę aż o 130 zł (z 349 zł na 219 zł), to propozycja z Action wciąż okazuje się tańsza. Co więcej, Tristar oferuje w zestawie nieco większe szklane miski o pojemności 2,2 litra oraz 4,2 litra z hermetycznymi pokrywkami (podczas gdy Lidl oferuje pojemniki 2 L oraz 4 L). To idealne rozwiązanie do przechowywania jedzenia w lodówce, które drastycznie zmniejsza ilość zmywania.

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał tego urządzenia, warto dorzucić do koszyka silikonowy kosz do frytkownicy beztłuszczowej w cenie zaledwie 9,95 zł, który świetnie wpisuje się w nurt zero-waste. Całość doskonale uzupełnia środek czyszczący do frytkownicy beztłuszczowej Elbow Grease (5,99 zł), który w formie wygodnego sprayu błyskawicznie rozprawi się z każdym zabrudzeniem.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Szklany airfryer Tristar, 1500 watów

Domowe centrum rozrywki bez rujnowania portfela

Szukając sposobu na ulepszenie domowej strefy relaksu, natrafiliśmy na sprzęty audio i gadżety, które zaskakują jakością wykonania i ogromnymi możliwościami w bardzo przystępnej cenie. Uniwersalny zestaw słuchawkowy dla graczy Fresh 'n Rebel (69,95 zł) to niespotykana wartość w swojej klasie. Słuchawki oferują aż trzy tryby łączności (Bluetooth, radiowe 2,4 GHz i kabel AUX), co czyni je idealnym wyborem do komputera, konsoli czy telefonu, a bateria wystarcza na imponujące 65 godzin pracy. Kolejnym lifestylowym odkryciem jest głośnik typu soundbar Fresh 'n Rebel za 99,99 zł. Ten minimalistyczny i elegancki sprzęt o mocy 40 watów RMS gwarantuje głęboki bas, oferując świetny sposób na poprawę jakości dźwięku z telewizora. Zwieńczeniem kącika gamingowego będzie z kolei neonowa lampa LED dla fanów gier (14,95 zł). Ten świetny, budżetowy gadżet, dostępny na przykład w kształcie pada, idealnie uzupełnia przestrzeń każdego nastolatka.

Sprytne rozwiązania dla domu i bezpieczeństwa

Ostatnia kategoria naszej selekcji to prawdziwy miszmasz użyteczności. Wybraliśmy produkty, które nie tylko zadbają o Twój komfort w chłodniejsze dni, ale również podniosą poziom bezpieczeństwa podczas codziennych dojazdów.

Jeśli marzy Ci się przytulny klimat na tarasie lub w jadalni, bezprzewodowa lampa stołowa LED (19,95 zł) w szalenie modnym stylu grzybka sprawdzi się doskonale. Posiada wbudowany akumulator, więc można ją postawić dosłownie wszędzie. Z kolei na zbliżające się chłodne miesiące genialnym wyborem będzie koc elektryczny Carmen (57,95 zł) z certyfikatem bezpieczeństwa GS, który pozwala na regulację ciepła, zapewniając wygodę i realne oszczędności na ogrzewaniu centralnym.

Przednia i tylna kamera samochodowa Nor-Tec (69,99 zł) za ułamek ceny urządzeń konkurencji dba o bezpieczeństwo na drodze, nagrywając w Full HD i pomagając przy parkowaniu.

za ułamek ceny urządzeń konkurencji dba o bezpieczeństwo na drodze, nagrywając w Full HD i pomagając przy parkowaniu. Zestaw lampek rowerowych wielokrotnego ładowania Walfort (34,99 zł) to praktyczny i proekologiczny wybór na jesienne szarówki, uwalniający od konieczności kupowania jednorazowych baterii.

to praktyczny i proekologiczny wybór na jesienne szarówki, uwalniający od konieczności kupowania jednorazowych baterii. Latarka z możliwością wielokrotnego ładowania (16,95 zł) z solidną aluminiową obudową, która generuje imponujące 800 lumenów światła – to gadżet niezbędny w każdym garażu.

Tak wygląda Lidl na Litwie. Polscy kibicie poszli na zakupy