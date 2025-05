Rząd podnosi wiek emerytalny do 70. roku życia! Oni popracują dłużej

Jak podaje "Rzeczpospolita", w badaniu Adecco Group, przeprowadzonym na przełomie lat 2024 i 2025, zaledwie 10 proc. top menedżerów dużych firm na świecie zadeklarowało, że ich organizacje są w pełni przygotowane na nadchodzące zmiany.

Badanie. które objęło 2 tysiące członków zarządów (głównie prezesów, szefów IT oraz HR) z dużych firm z 13 zachodnich państw, miało na celu ocenę gotowości przedsiębiorstw na rewolucję AI. Jak się okazało:

Praktycznie każda z badanych korporacji korzysta już z narzędzi AI.

P onad połowa firm zwiększyła swoją produktywność dzięki AI w minionym roku.

w minionym roku. Tylko 10 proc. top menedżerów uważa, że ich firmy są gotowe na przyszłość z AI.

Co oznacza ta "gotowość"? Według autorów badania, to posiadanie opracowanych planów wsparcia pracowników, w tym budowania ich umiejętności i przywództwa, aby przygotować biznes do transformacji wymuszanej przez rozwój sztucznej inteligencji.

W tych krajach najwięcej firm deklaruje gotowość do przyjęcia rozwiązań AI

Okazuje się, że gotowość na AI różni się w zależności od kraju. Najlepiej wypadły tu korporacje z USA i Japonii, gdzie odpowiednio 15 proc. i 12 proc. uczestników badania wysoko ocenia przygotowanie swoich firm do rewolucji AI. W Europie liderami są Hiszpania (11 proc.) i Niemcy (10 proc.).

Tegoroczna edycja raportu ujawniła również spadek zaufania zarządów dużych firm do strategii wdrażania AI. Wprawdzie nadal większość (58 proc.) ankietowanych prezesów i dyrektorów jest przekonana co do słuszności tej strategii i skutecznego wprowadzania nowych rozwiązań, lecz odsetek tych wskazań zmniejszył się o 11 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem.

