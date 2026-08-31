GIS ostrzega: Pilne wycofanie niebezpiecznego pesto z marketów!

Główny Inspektorat Sanitarny bije na alarm, informując o poważnym zagrożeniu zdrowia konsumentów. W jednej partii popularnego zielonego pesto marki Łowicz wykryto bowiem niepokojące sygnały wskazujące na możliwą obecność toksyny botulinowej. To substancja, której spożycie może prowadzić do botulizmu – rzadkiej, ale niezwykle groźnej choroby.

Cała sprawa nabrała tempa po badaniach zleconych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podczas dochodzenia epidemiologicznego pobrano próbki produktu, a analizy wykazały obecność genu ntnh. Ten gen, choć nie jest to bezpośrednia toksyna, silnie sugeruje, że w produkcie mogą znajdować się śmiertelnie niebezpieczne bakterie Clostridium botulinum, produkujące jad kiełbasiany. Botulizm objawia się m.in. podwójnym widzeniem, osłabieniem mięśni i trudnościami w przełykaniu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci.

Co zrobił producent? Błyskawiczna reakcja na zagrożenie

Producent, firma MW FOOD Sp. z o.o. z Wadowic, natychmiast podjął zdecydowane kroki. Jak tylko otrzymał informację o potencjalnym zagrożeniu, uruchomił procedurę wycofywania kwestionowanej partii Pesto alla Genovese z rynku. Towar z magazynów został zablokowany i wyłączony ze sprzedaży, aby ani jedno opakowanie nie trafiło do rąk konsumentów. Firma również aktywnie informuje swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji, wzywając do natychmiastowego wstrzymania sprzedaży tej konkretnej partii produktu. Szczegółowe informacje dla konsumentów udostępniono między innymi na stronie internetowej producenta.

Co więcej, producent nie poprzestał na wstępnych badaniach. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i potwierdzić lub wykluczyć obecność toksyny, przekazał dodatkowe próbki z zabezpieczonej partii do niezależnego, akredytowanego laboratorium. Wyniki tych szczegółowych testów są obecnie oczekiwane i mają kluczowe znaczenie dla dalszych działań.

Sanepid na straży bezpieczeństwa

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pozostają bierne. Ściśle współpracują z firmą MW FOOD, prowadząc intensywne postępowanie wyjaśniające. Ich celem jest nie tylko monitoring samego procesu wycofywania produktu, ale także dogłębne zbadanie przyczyn potencjalnego skażenia. Chodzi o to, by upewnić się, że podobna sytuacja nie powtórzy się w przyszłości i że wszystkie produkty spożywcze na polskim rynku są bezpieczne dla konsumentów.

Co musisz zrobić, jeśli masz ten produkt w domu?

Jeśli masz w swojej kuchni zielone pesto marki Łowicz, dokładnie sprawdź datę przydatności do spożycia i numer partii. Jeśli znajdziesz produkt z datą 08.2027 i numerem partii L 605192FE I, absolutnie go nie spożywaj. Nawet jeśli nie zaobserwowałeś żadnych niepokojących objawów, ryzyko jest zbyt duże i nie warto go bagatelizować.

W przypadku, gdy zdążyłeś już zjeść kawałek pesto z tej konkretnej partii i zaobserwowałeś u siebie jakiekolwiek niepokojące symptomy – zwłaszcza te neurologiczne, takie jak podwójne widzenie, osłabienie czy trudności w przełykaniu – natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Zdrowie jest najważniejsze, a wczesna diagnoza i interwencja medyczna mogą uratować życie. Więcej informacji na temat objawów zatrucia toksyną botulinową znajdziesz na stronie internetowej GIS, gdzie szczegółowo opisano, czym jest botulizm i jak się objawia.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami, Łowicz,180.0 g

Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami, Łowicz,180.0 g Numer partii: L 605192FE I

L 605192FE I Termin przydatności do spożycia: 08.2027

08.2027 Wyprodukowano dla: MW FOOD Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

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