Co dokładnie podpisał prezydent Karol Nawrocki?

To już oficjalne. Prezydent podpisał ustawę, która kończy z trwającym od 14 lat całkowitym zakazem reklamy aptek. Dla ponad 12 tysięcy placówek w Polsce to prawdziwa rewolucja. Do tej pory mogły one informować klientów jedynie o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia. Teraz dostaną narzędzie, o które branża walczyła od dawna.

Skąd ta zmiana? Mówiąc wprost – zmusiła nas do tego Unia Europejska. W czerwcu 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że polskie przepisy są niezgodne z unijnym prawem. Całkowity zakaz reklamy aptek uznano za barierę w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Rząd Donalda Tuska musiał więc dostosować prawo do europejskich wymogów, a podpis prezydenta był ostatnim krokiem w tym procesie.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Nowe zasady reklamy aptek. Co wolno, a czego nie?

Skoro apteki dostały zielone światło, to czy teraz czeka nas zalew reklam w telewizji i internecie? Nie do końca. Ustawodawca zadbał o to, by marketing był mocno ograniczony i nie przypominał promocji proszku do prania. Nowe prawo farmaceutyczne wprowadza cały katalog zakazów, które mają chronić pacjentów przed agresywną reklamą. Zgodnie z przepisami, komunikat nie może być skierowany do osób poniżej 18. roku życia. Zabronione jest też wykorzystywanie wizerunku lub głosu znanych osób, lekarzy, farmaceutów, a nawet cyfrowo stworzonych awatarów, które mogłyby sugerować medyczne wykształcenie.

Czego jeszcze nie wolno robić aptekom? Lista jest długa:

Obiecywać żadnych korzyści czy gratisów za skorzystanie z oferty.

czy gratisów za skorzystanie z oferty. Porównywać się do innych aptek.

do innych aptek. Sugerować , że stan zdrowia pacjenta pogorszy się, jeśli nie kupi czegoś w tej konkretnej aptece.

, że stan zdrowia pacjenta pogorszy się, jeśli nie kupi czegoś w tej konkretnej aptece. Wprowadzać w błąd lub łączyć reklamy z informacjami, które nie dotyczą działalności apteki.

Mówiąc wprost: reklama ma być czysto informacyjna, a nie namawiająca czy obiecująca złote góry.

Milion złotych kary. Jakie będą konsekwencje łamania przepisów?

Nowe przepisy to nie tylko szansa, ale też ogromna odpowiedzialność. A za błędy trzeba będzie słono zapłacić. Ustawodawca wprowadził bowiem bardzo dotkliwe sankcje finansowe, które mają skutecznie zniechęcić do obchodzenia prawa.

Złamanie zakazu reklamy aptek może skutkować nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego kary w wysokości do miliona złotych. Co kluczowe, jeśli niedozwoloną reklamę będzie prowadzić sieć, sankcja może być nałożona na każdą aptekę z osobna. Wystarczy więc jeden błąd w centralnie zarządzanej kampanii, by łączna kara dla dużej sieci sięgnęła dziesiątek milionów złotych. To potężny straszak, który wymusi na firmach farmaceutycznych wyjątkową ostrożność.

Inspektor nie będzie jednak nakładał kar automatycznie. Nowe prawo farmaceutyczne zakłada, że przy podejmowaniu decyzji urzędnik weźmie pod uwagę okres, stopień i okoliczności naruszenia przepisów. Co ciekawe, pod uwagę brane będą również możliwości finansowe apteki, która ma zostać ukarana. To furtka dla mniejszych, niezależnych placówek, dla których milionowa kara oznaczałaby bankructwo. Jedno jest pewne – era całkowitego zakazu się skończyła, ale zaczyna się czas marketingu pod ścisłym nadzorem.