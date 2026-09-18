Reklama aptek wraca po latach

Od 2012 roku apteki w Polsce obowiązywał całkowity zakaz reklamy. Mogły informować klientów właściwie tylko o tym, gdzie się znajdują i w jakich godzinach są otwarte.

Zmiana przepisów jest związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W czerwcu 2025 roku TSUE uznał, że polskie przepisy są niezgodne z prawem UE, ponieważ nadmiernie ograniczają swobodę działalności gospodarczej i świadczenia usług.

Sejm postanowił więc zmienić obowiązujące regulacje.

Nie wszystko będzie wolno

Nowe przepisy pozwolą reklamować działalność aptek, ale wprowadzają sporo ograniczeń. Reklama nie będzie mogła być skierowana do dzieci. Zakazane będzie także oferowanie klientom różnego rodzaju korzyści w zamian za skorzystanie z oferty apteki.

Nie będzie można również wykorzystywać w reklamach wizerunku ani głosu osób znanych czy osób posiadających wykształcenie medyczne. Wyjątek mają stanowić osoby z wykształceniem farmaceutycznym.

Reklama nie będzie mogła także sugerować, że jeśli pacjent nie skorzysta z konkretnej oferty, jego stan zdrowia się pogorszy albo nie nastąpi poprawa.

Nawet milion złotych kary

Na aptekarzy, którzy złamią nowe zasady, czeka bardzo surowa sankcja. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł nałożyć karę administracyjną sięgającą 1 mln zł.

Przepisy przewidują również, że reklama nie może wprowadzać klientów w błąd ani wpływać na ich decyzje poprzez wywoływanie lęku. Nie będzie można też wykorzystywać przesądów czy łatwowierności dzieci.

Sejm powiedział „tak”

W głosowaniu wzięło udział 438 posłów. Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 254 posłów, dwóch było przeciw, a 182 wstrzymało się od głosu.

W czasie prac nad ustawą zgłoszono łącznie 14 poprawek. Komisja Zdrowia poparła pięć z nich, a następnie przyjął je Sejm.

Nowe przepisy mogą wpłynąć na działalność około 12,5 tys. aptek w Polsce. Na razie jednak ustawa nie wchodzi jeszcze w życie. Dokument trafi teraz do Senatu, który zajmie się dalszymi losami nowych zasad reklamowania aptek.

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