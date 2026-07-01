Od 1 lipca pacjenci zyskują przełomową możliwość dzielenia e-recept, co kończy z koniecznością wykupowania wszystkich leków w jednej aptece.

Teraz możesz realizować receptę częściowo w różnych placówkach, eliminując problem niedostępności i szukając najkorzystniejszych cen.

Jak działa nowa funkcja, gdzie znajdziesz apteki oferujące tę usługę i jak wykorzystać ją dla własnej wygody?

Koniec z „przywiązaniem” do jednej apteki. Jak to działa?

Od 1 lipca pacjenci w Polsce zyskują nową, ważną możliwość. Chodzi o dzielenie e-recepty, czyli opcję wykupienia przepisanych leków w kilku różnych aptekach. Do tej pory było to niemożliwe. Jeśli pacjent rozpoczął realizację recepty w jednej placówce, musiał w niej kupić wszystkie pozostałe leki, nawet jeśli były niedostępne lub po prostu droższe w tym konkretnym miejscu. Nowa funkcjonalność, przygotowana przez Centrum e-zdrowia nazywana e-receptą dzieloną lub współdzieloną, znosi obowiązek realizacji całej recepty w jednym miejscu. Jeśli lekarz przepisał Ci kilka opakowań tego samego leku, pierwsze możesz kupić w aptece blisko domu, a kolejne w dowolnej innej aptece w Polsce, która przystąpiła do programu. System centralny śledzi, ile leku już wykupiono, więc nie ma ryzyka pomyłki.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]

1 lipca Centrum e-zdrowia uruchomiło możliwość dzielenia e-recept. Ministerstwo Zdrowia udostępniło na swojej stronie internetowej specjalną aplikację z mapą oraz listą aptek, które już realizują dzielone recepty

- powiedziała w środę, 1 lipca, wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Czy każda apteka umożliwia dzielenie recept?

Należy pamiętać, że przystąpienie do nowego systemu jest dla aptek w pełni dobrowolne. Na dzień 1 lipca do programu dołączyło już około 7200 aptek, co stanowi ponad 60% wszystkich placówek w kraju. Liczba ta stale rośnie, ale niektóre apteki potrzebują więcej czasu na wdrożenie zmian technicznych.

Jak sprawdzić, która apteka dzieli e-recepty?

Aby ułatwić pacjentom znalezienie odpowiedniej placówki, na stronie pacjent.gov.pl uruchomiono specjalną, interaktywną mapę. Można na niej szybko sprawdzić, które apteki w Twojej okolicy oferują już możliwość częściowej realizacji e-recepty. Zanim udasz się do apteki, warto tam zajrzeć lub po prostu zapytać farmaceutę o dostępność tej usługi.

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