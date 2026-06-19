Gigantyczna kara dla znanego banku. KNF nie miała litości

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-19 10:58

Potężny cios dla jednego z największych banków w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank kary o łącznej wartości blisko 15 mln zł. Powód? Według nadzoru bank miał dopuścić do współpracy z nieuprawnionymi osobami przy obsłudze klientów, narażając ich dane i interesy. To jedna z najwyższych kar wymierzonych przez KNF w ostatnim czasie.

Budynek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wyraźnym logo i nazwą instytucji na fasadzie. Zdjęcie ilustruje kontekst artykułu o karze dla banku, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Autor: Robson90/ Shutterstock Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Na zdjęciu widać fasadę budynku z logotypem KNF. W odbiciach szyb dostrzec można elementy architektury miejskiej oraz fragment nieba. O gigantycznej karze dla banku nałożonej przez KNF przeczytasz w Super Biznes.

Miliony złotych kary

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła w czwartek decyzję o nałożeniu na mBank aż czterech kar finansowych. Łącznie bank ma zapłacić około 15 mln zł - informuje Polska Agencja Prasowa.

Jak podkreśla KNF, instytucja naruszyła przepisy dotyczące bezpiecznego i profesjonalnego prowadzenia działalności oraz ochrony interesów klientów.

– mBank naruszył regulacje dotyczące rzetelnego i profesjonalnego prowadzenia działalności – wskazała Komisja w oficjalnym komunikacie.

Nieuprawnione osoby miały dostęp do informacji

Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczą współpracy banku z osobami trzecimi. Według ustaleń KNF pracownicy mBanku prowadzili rozmowy dotyczące klientów i negocjowali warunki niektórych transakcji z osobami, których uprawnienia nie były odpowiednio weryfikowane.

Nadzór finansowy zwraca uwagę, że mogło to prowadzić do poważnych zagrożeń, w tym ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową.

– Doszło do sytuacji, które mogły generować ryzyka ujawniania osobom nieuprawnionym informacji objętych tajemnicą bankową – podkreśliła Komisja Nadzoru Finansowego.

Kontrola zawiodła przez lata

To jednak nie koniec zarzutów. Komisja wskazuje także na problemy z systemem kontroli wewnętrznej w banku. Nieprawidłowości miały dotyczyć różnych okresów, obejmujących nawet kilka lat.

Wśród zarzutów znalazło się m.in. niewłaściwe kwalifikowanie części transakcji związanych z zabezpieczaniem ryzyka walutowego, a także i to, że nie było skutecznych mechanizmów kontrolnych i nadzorczych.

Zdaniem KNF instytucje finansowe, które są obdarzane publicznym zaufaniem, muszą działać według najwyższych standardów i rygorystycznie przestrzegać obowiązujących przepisów.

To jeszcze nie koniec sprawy

Mimo surowej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego sprawa nie została jeszcze ostatecznie zamknięta. Decyzja KNF nie jest prawomocna.

mBank może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję lub skierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zdaniem analityków kara w wysokości około 15 mln zł to poważny sygnał dla całego sektora bankowego, że nadzór finansowy nie zamierza pobłażać błędom związanym z bezpieczeństwem klientów i ochroną ich danych.

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