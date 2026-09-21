Prawie miliard złotych kar

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na cztery hurtownie farmaceutyczne kary finansowe na łączną kwotę ponad 904,9 mln zł.

Największa kara, ponad 499 mln zł, przypadła spółce Neuca. Kolejne ponad 400,5 mln zł ma zapłacić Farmacol-Logistyka. Na Farmacol nałożono karę w wysokości blisko 3,5 mln zł, a Świat Zdrowia ma zapłacić 1,9 mln zł.

UOKiK zarzuca firmom udział w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję.

Wymieniali się informacjami o cenach leków

Według UOKiK hurtownie miały przez lata wymieniać się wrażliwymi informacjami dotyczącymi m.in. cen leków, wielkości sprzedaży oraz warunków handlowych oferowanych aptekom.

Urząd podkreśla, że nie chodziło o zwykłe sprawdzanie cen konkurencji.

Ceny, po których hurtownie sprzedawały produkty konkretnym aptekom, nie były bowiem publicznie dostępne. Według UOKiK firmy zdobywały informacje za pomocą narzędzi informatycznych wykorzystywanych w programach partnerskich dla aptek, a następnie dzieliły się nimi z innymi uczestnikami porozumienia.

Zdaniem urzędu pozwalało to hurtowniom podejmować decyzje handlowe w oparciu o informacje, których konkurenci nie powinni posiadać.

Ponad 70 proc. rynku w rękach gigantów

Sprawa jest szczególnie poważna ze względu na skalę działalności ukaranych firm.

UOKiK wskazuje, że grupy Neuca, Farmacol oraz Polska Grupa Farmaceutyczna należały do największych hurtowych sprzedawców produktów farmaceutycznych w Polsce. W latach 2015–2022 ich łączny udział w rynku sprzedaży hurtowej leków przekraczał 70 proc.

– Mówi się, że na zdrowiu się nie oszczędza. Nie może to jednak oznaczać, że pacjent ma płacić więcej dlatego, że najwięksi dostawcy leków wygodnie urządzili się na rynku – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak zaznaczył, ograniczenie konkurencji na tak dużą skalę może być szczególnie szkodliwe. Ostatecznie skutki problemów na rynku mogą odczuwać również pacjenci.

Komisja Europejska zaakceptowała argumentację UOKiK

UOKiK poinformował, że decyzja dotycząca kar została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Europejską. KE miała potwierdzić kwalifikację zakwestionowanej praktyki oraz argumentację polskiego urzędu w świetle zgromadzonych dowodów.

Sprawa była badana na podstawie materiałów pozyskanych m.in. podczas przeszukań.

Jedna z firm uniknęła kary

Do decyzji UOKiK odniosła się Polska Grupa Farmaceutyczna. Firma przyznała, że stosowała praktykę, którą urząd uznał za niezgodną z prawem.

– Ubolewamy, że stosowaliśmy praktykę uznaną przez UOKiK za niezgodną z przepisami – przekazała spółka.

PGF podkreśliła jednak, że nigdy nie kontaktowała się bezpośrednio z innymi hurtowniami w sprawie cen leków. Firma twierdzi również, że w 2019 roku, gdy zorientowała się, że stosowana praktyka może naruszać prawo, natychmiast z niej zrezygnowała i sama zgłosiła sprawę UOKiK.

Spółka skorzystała z programu łagodzenia kar, przekazała urzędowi dowody i współpracowała podczas postępowania. Dzięki temu uniknęła kary finansowej.

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna

Na tym jednak sprawa się nie kończy.

Decyzja UOKiK dotycząca pozostałych hurtowni nie jest prawomocna. Ukazane firmy mogą odwołać się od niej do sądu.

PAP zwróciła się do wszystkich wymienionych przez UOKiK przedsiębiorstw z prośbą o stanowisko. Do czasu publikacji informacji nie wszystkie odpowiedziały.

Zdaniem analityków rynku ponad 900 mln zł kar pokazuje, jak ogromną wagę UOKiK przywiązuje do konkurencji na rynku, który bezpośrednio dotyczy zaopatrzenia polskich aptek w leki.

EKG 2026 - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK