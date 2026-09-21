Wielkie święto ekologicznego transportu

Na wtorek, 22 września 2026 roku, przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, będący kulminacją Europejskiego Tygodnia Mobilności. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Mobilność dla każdego”, co ma zachęcić do korzystania z alternatywnych, bardziej ekologicznych form przemieszczania się. Z tej okazji samorządy oraz przewoźnicy kolejowi i autobusowi w całym kraju przygotowali niezwykle atrakcyjne ulgi, a w wielu przypadkach całkowicie darmowe przejazdy.

Darmowa komunikacja miejska 22 września bez żadnych dokumentów

W wielu polskich miastach zdecydowano się na całkowite zniesienie opłat za przejazdy komunikacją miejską dla wszystkich pasażerów. W tych lokalizacjach nie trzeba okazywać prawa jazdy ani dowodu rejestracyjnego pojazdu, a kasowniki w autobusach i tramwajach zostaną zablokowane.

Bezpłatny transport bez żadnych warunków wprowadzono w następujących miastach:

Warszawa. Darmowe są autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Dodatkowo szlabany na parkingach Parkuj i Jedź (P+R) będą stale otwarte.

Darmowe są autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Dodatkowo szlabany na parkingach Parkuj i Jedź (P+R) będą stale otwarte. Kraków. Bezpłatne przejazdy obowiązują we wszystkich strefach biletowych. Dodatkową atrakcją będzie kursujący po mieście biblioteczny tramwaj RP608 na linii 1.

Bezpłatne przejazdy obowiązują we wszystkich strefach biletowych. Dodatkową atrakcją będzie kursujący po mieście biblioteczny tramwaj RP608 na linii 1. Wrocław. Z opłat zwolniono pasażerów poruszających się po całym mieście oraz na liniach podmiejskich oznaczonych numerami 9xx (na mocy porozumienia z sąsiednimi gminami).

Z opłat zwolniono pasażerów poruszających się po całym mieście oraz na liniach podmiejskich oznaczonych numerami 9xx (na mocy porozumienia z sąsiednimi gminami). Szczecin. Komunikacja miejska (autobusy i tramwaje) będzie w pełni darmowa, a kasowniki zostaną wyłączone.

Komunikacja miejska (autobusy i tramwaje) będzie w pełni darmowa, a kasowniki zostaną wyłączone. Białystok, Lublin, Toruń, Radom. W tych ośrodkach pasażerowie mogą podróżować bez opłat wszystkimi liniami miejskimi bez okazywania jakichkolwiek dokumentów.

W tych ośrodkach pasażerowie mogą podróżować bez opłat wszystkimi liniami miejskimi bez okazywania jakichkolwiek dokumentów. Rzeszów. Poza darmowymi przejazdami zaplanowano również dzień otwarty w zajezdniach MPK dla mieszkańców.

Poza darmowymi przejazdami zaplanowano również dzień otwarty w zajezdniach MPK dla mieszkańców. Inne miasta. Całkowicie bezpłatne przejazdy bez dokumentów zapowiedziano m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Skarżysku-Kamiennej, Inowrocławiu oraz Bielsku-Białej.

Gdzie darmowy przejazd wymaga dowodu rejestracyjnego?

W części regionów darmowa jazda przysługuje przede wszystkim zmotoryzowanym, aby zachęcić ich do pozostawienia aut na podjazdach. Podczas kontroli najbezpieczniej jest okazać papierowy dowód rejestracyjny pojazdu lub jego cyfrową wersję w aplikacji mObywatel wraz z dokumentem tożsamości.

Zasady w poszczególnych miastach prezentują się następująco:

Łódź - posiadacz ważnego dowodu rejestracyjnego jedzie za darmo i może zabrać ze sobą tylu pasażerów, na ile miejsc zarejestrowany jest jego samochód.

- posiadacz ważnego dowodu rejestracyjnego jedzie za darmo i może zabrać ze sobą tylu pasażerów, na ile miejsc zarejestrowany jest jego samochód. Poznań, Rybnik, Tarnów, Chrzanów, Płock, Częstochowa - obowiązuje tradycyjna zasada: jeden dowód rejestracyjny uprawnia do darmowego przejazdu wyłącznie jedną osobę.

- obowiązuje tradycyjna zasada: jeden dowód rejestracyjny uprawnia do darmowego przejazdu wyłącznie jedną osobę. Elbląg i Zielona Góra - na podstawie jednego dowodu rejestracyjnego bezpłatnie może podróżować właściciel auta wraz z jedną osobą towarzyszącą.

- na podstawie jednego dowodu rejestracyjnego bezpłatnie może podróżować właściciel auta wraz z jedną osobą towarzyszącą. Gdynia i Wejherowo - ulga przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom pojazdów, którzy posiadają przy sobie dowód rejestracyjny.

- ulga przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom pojazdów, którzy posiadają przy sobie dowód rejestracyjny. Gdańsk (wyjątek) - w tym mieście zamiast dowodu rejestracyjnego darmowy przejazd zapewnia wyłącznie posiadanie aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Jakie ulgi przygotowano 22 września w transporcie kolejowym i regionalnym?

Przewoźnicy kolejowi i regionalni również przygotowali wyjątkowe oferty dla osób dojeżdżających do pracy czy szkoły z sąsiednich powiatów.

Wykaz promocji kolejowych na 22 września 2026 roku:

Koleje Mazowieckie (KM) oraz Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) - wszystkie przejazdy pociągami w regionie są całkowicie darmowe dla każdego, bez konieczności okazywania dowodu rejestracyjnego. Promocja KM obejmuje także autobusy na lotnisko Modlin oraz zastępczą komunikację autobusową.

- wszystkie przejazdy pociągami w regionie są całkowicie darmowe dla każdego, bez konieczności okazywania dowodu rejestracyjnego. Promocja KM obejmuje także autobusy na lotnisko Modlin oraz zastępczą komunikację autobusową. Koleje Wielkopolskie (KW) oraz POLREGIO (Wielkopolska) - darmowy przejazd przysługuje na podstawie dowodu rejestracyjnego (jeden dowód = jedna osoba). Dodatkowo posiadaczom biletów okresowych w KW przedłuża się ich ważność o jeden dzień, a w obu spółkach obowiązuje bezpłatny przewóz bagażu i psa.

- darmowy przejazd przysługuje na podstawie dowodu rejestracyjnego (jeden dowód = jedna osoba). Dodatkowo posiadaczom biletów okresowych w KW przedłuża się ich ważność o jeden dzień, a w obu spółkach obowiązuje bezpłatny przewóz bagażu i psa. Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) oraz POLREGIO (Łódzkie) - na podstawie dowodu rejestracyjnego bez opłat może jechać właściciel oraz tylu współpasażerów, ile miejsc wpisano w dokumencie auta.

- na podstawie dowodu rejestracyjnego bez opłat może jechać właściciel oraz tylu współpasażerów, ile miejsc wpisano w dokumencie auta. POLREGIO (Zachodniopomorskie) - dowód rejestracyjny (także w mPojazd) uprawnia do darmowej podróży właściciela auta oraz jedną osobę towarzyszącą.

- dowód rejestracyjny (także w mPojazd) uprawnia do darmowej podróży właściciela auta oraz jedną osobę towarzyszącą. POLREGIO (Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie) - przejazdy w obrębie tych województw są darmowe wyłącznie po okazaniu dowodu rejestracyjnego.

- przejazdy w obrębie tych województw są darmowe wyłącznie po okazaniu dowodu rejestracyjnego. PKP SKM Trójmiasto - bezpłatne przejazdy trwają od godziny 00:01 do 24:00 na podstawie dowodu rejestracyjnego (podróż musi zakończyć się we wtorek przed północą).

- bezpłatne przejazdy trwają od godziny 00:01 do 24:00 na podstawie dowodu rejestracyjnego (podróż musi zakończyć się we wtorek przed północą). Koleje Dolnośląskie (KD) oraz POLREGIO (Dolnośląskie) - przejazdy są darmowe dla każdego, ale wyłącznie w granicach administracyjnych Wrocławia (stacje z nazwą „Wrocław” oraz stacja Iwiny).

- przejazdy są darmowe dla każdego, ale wyłącznie w granicach administracyjnych Wrocławia (stacje z nazwą „Wrocław” oraz stacja Iwiny). Koleje Małopolskie oraz POLREGIO (Małopolskie) - wprowadzono całodobowy „Małopolski bilet na Dzień bez samochodu” za symboliczną 1 zł w aplikacji iMKA dla każdego pasażera, połączony z darmowym przewozem roweru.

- wprowadzono całodobowy „Małopolski bilet na Dzień bez samochodu” za symboliczną 1 zł w aplikacji iMKA dla każdego pasażera, połączony z darmowym przewozem roweru. Koleje Śląskie oraz POLREGIO (Śląskie i Opolskie) - specjalny jednodniowy bilet w tych województwach kosztuje 1 zł, a do jego zakupu i ważności wymagany jest dowód rejestracyjny auta.

Dodatkowe darmowe minuty na rowerach miejskich

Dla osób preferujących aktywny transport przygotowano bonusy w systemach rowerów miejskich, co pozwala na bezpłatne przetestowanie jednośladów na krótkich dystansach.

Nextbike Polska - w ponad 30 systemach miejskich w kraju (m.in. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wrocławiu, Białymstoku, Łodzi, Częstochowie, Toruniu, Zielonej Górze czy Koszalinie) pierwsza godzina (60 minut) jazdy na rowerze tradycyjnym jest całkowicie darmowa przez całą dobę, bez konieczności wpisywania jakichkolwiek kodów.

- w ponad 30 systemach miejskich w kraju (m.in. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wrocławiu, Białymstoku, Łodzi, Częstochowie, Toruniu, Zielonej Górze czy Koszalinie) pierwsza godzina (60 minut) jazdy na rowerze tradycyjnym jest całkowicie darmowa przez całą dobę, bez konieczności wpisywania jakichkolwiek kodów. Mevo (Trójmiasto i Metropolia Gdańska) - użytkownicy mogą skorzystać z 2 godzin bezpłatnej jazdy na rowerach standardowych oraz 1 godziny darmowej jazdy na jednośladach ze wspomaganiem elektrycznym.