Koniec z czekaniem na obsługę przy kasach samoobsługowych.

Weryfikacja pełnoletności za pomocą aplikacji mObywatel w mniej niż 16 sekund.

Rozwiązanie polskiego startupu Provaid z poszanowaniem prywatności klienta.

Szansa na ekspansję w całej UE dzięki Europejskiemu Portfelowi Tożsamości Cyfrowej.

Zdarzyło ci się stać przy kasie samoobsługowej i bezradnie czekać na pracownika, żeby kupić alkohol albo napój energetyczny? To jeden z najbardziej irytujących momentów podczas szybkich zakupów. Kasy samoobsługowe miały oszczędzać czas, ale właśnie na tym etapie stają się często źródłem frustracji. Ale jest nadzieja - donosi serwis wiadomoscihandlowe.pl.

Jak działa weryfikacja wieku przez mObywatel w praktyce?

Odpowiedzi na problem szuka polski startup, Provaid. Stworzony przez firmę system pozwala na błyskawiczną weryfikację wieku za pomocą aplikacji mObywatel, bez angażowania personelu.

Jak to wygląda? Po zeskanowaniu produktu objętego ograniczeniem wiekowym na ekranie kasy pojawia się kod QR. Wystarczy zeskanować go telefonem za pomocą aplikacji mObywatel i potwierdzić chęć udostępnienia informacji. Co ważne, system nie wysyła do sklepu żadnych danych osobowych – ani imienia, ani nazwiska, ani numeru PESEL. Sklep otrzymuje jedynie prosty komunikat: „tak, osoba jest pełnoletnia”.

Mój wspólnik Szymon, CTO Provaid, zajmował się bezpieczeństwem cyfrowej tożsamości jako niezależny badacz. Wiedział więc dokładnie, który sposób weryfikacji się sprawdza. To z tego doświadczenia wziął się pomysł, żeby tę samą cyfrową tożsamość wykorzystać do autoryzacji zakupu produktów ograniczonych wiekowo

– wyjaśnia co-founder Provaid Eryk Winiarz. Firma przeprowadziła już trzymiesięczny pilotaż w warunkach sklepowych. Testy pokazały, że średnia weryfikacja wieku za pomocą aplikacji mObywatel trwała mniej niż 16 sekund, a z cyfrowej opcji skorzystała niemal połowa klientów. To świetny wynik, biorąc pod uwagę, że z mObywatela korzysta dziś w Polsce blisko 12 milionów osób, a sama aplikacja była w 2025 roku czwartą najchętniej pobieraną w kraju.

Co dalej? Europejski Portfel Tożsamości i ekspansja za granicę

Rozwiązanie wpisuje się w szerszy, europejski trend. Do końca 2026 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek udostępnić swoim obywatelom Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EUDI Wallet). W Polsce będzie on zintegrowany właśnie z aplikacją mObywatel.

Jednym z kluczowych zastosowań nowego portfela ma być właśnie potwierdzanie wieku bez ujawniania danych osobowych. To otwiera przed polskim startupem drzwi do ekspansji na cały rynek Unii Europejskiej.

Partnerzy, z którymi prowadzimy rozmowy, na wstępie pytają nas, czy rozwiązanie będzie działało wyłącznie w Polsce. Naszym priorytetem jest wykorzystanie momentu, w którym europejskie systemy cyfrowej tożsamości zaczną być szerzej wdrażane, aby na początku przyszłego roku być gotowi do ekspansji na rynki UE

– dodaje Eryk Winiarz. Projekt otrzymał już dofinansowanie w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

To pokazuje, że pomysł ma solidne podstawy i realną szansę na komercyjny sukces, który odczujemy wkrótce przy sklepowych kasach. Jeśli się uda, zostanie już "tylko" rozwiązanie problemu źle zważonych produktów.

Historia mObywatel