i Autor: shutterstock(2)

Energetyka

Atom w Polsce. Japończycy zbudują w Polsce elektrownię atomową?

W czwartek (7.11) podpisano memorandum o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej między Polską i Japonią - poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka. To memorandum ma wprowadzić japoński biznes nuklearny do Polski, by wspomóc w budowaniu zasobów jądrowych - dodała.