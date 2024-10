Plaża z widokiem na atom. Choczewo jak hiszpański kurort?

Kaszubów czeka rewolucja taka jak Katalończyków

W prowincji Tarragony, od lat 80. do dziś, działają trzy reaktory jądrowe– Asco I, II oraz Vandellos II, które zaspokajają blisko 60 proc. zapotrzebowania Katalonii w energię elektryczną, co jednocześnie stanowi prawie 10 proc. zapotrzebowania całej Hiszpanii.

Jedna z nich -Vandellos II - przyciąga szczególną uwagę, a nawet można powiedzieć stała się lokalną atrakcją turystyczną, co mogli naocznie zobaczyć samorządowcy z Pomorza. Jest to obiekt położony w hiszpańskim regionie Costa Dorada, jedynie pięć kilometrów od słynnej plaży L' Almadrava, nad morzem Śródziemnym. Turyści, którzy wypoczywają na niej, mają widok nie tylko na morze, ale również na elektrownię atomową. Warto przy tym dodać, że ten hiszpański region rocznie odwiedza ponad 3,5 mln turystów pomimo sąsiedztwa elektrowni.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) zorganizowały również spotkanie z Assumpció Castellví Auví burmistrz gminy Vandellos i I’Hospitalet de I’Infant oraz lokalnymi przedsiębiorcami, dzięki czemu samorządowcy mogli z „autopsji” poznać skutki ekonomiczne dla regionu, budowy elektrowni atomowej, w sąsiedztwie małego turystycznego miasteczka.

Jak stwierdziła Castellví elektrownia jądrowa przyczyniła się do powstania wielu miejsc pracy nie tylko w sektorze turystycznym.

Burmistrz wskazała, że ożywił się również lokalny rynek nieruchomości, a także sektor gastronomiczny oraz handlu i usług, przez co lokalni mieszkańcy mają prace.

„Żyjemy w pełnej symbiozie” – stwierdziła i dodała, że elektrownia jest również istotnym płatnikiem do kasy samorządu m.in. z tytułu podatku od nieruchomości.

Warto przy tym zaznaczyć, że hiszpański atom również powstał we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse, która będzie partnerem przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Mają w niej pracować trzy reaktory typu AP1000 konstrukcji Westinghouse.

Ponadto PEJ umożliwił samorządowcom obejrzenie centrum szkoleniowego Westinghouse z symulatorami sterowni elektrowni jądrowych Asco i Vandellos, zlokalizowanego w l’Hospitalet de l’Infant. Ta miejscowość ma ok. 6 tys mieszkańców, mniej więcej tyle samo co gmina Choczewo, która obejmuje 31 wsi. Jedną z nich jest Lubiatowo oraz Kopalino, to na ich terenie ma powstać polska elektrownia jądrowa, ze względu m.in. na bliskość do morza. Obie wsie zamieszkuje ok 150-160 mieszkańców, których czeka prawdziwa rewolucja.

Warto dodać, że gmina jest jedyną w powiecie wejherowskim z bezpośrednim dostępem do morza i posiada ok. 17 km linii brzegowej.

Według harmonogramu, w 2026 roku ruszy budowa pierwszego bloku, a cała elektrownia ma być gotowa w 2037 roku. Jak zapewniał Andrzej Domański minister finansów w przyszłym roku przeznaczymy na ten cel 4,6 mld zł.

