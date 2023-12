i Autor: Shutterstock, Marek Kudelski/Super Express

Leszek Balcerowicz

800 plus do likwidacji! 13. i 14. emerytura ograniczona

Prof. Leszek Balcerowicz w rozmowie z RMF FM opowiedział się za ograniczeniem 800 plus. Podkreślił, że politycy nie dają, a jedynie rozdają, co zabrali. Jak nie starczy funduszy, to dodatkowo zapożyczają - wyjaśnił ekonomista i b. minister finansów.