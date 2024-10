Będą nowe opłaty dla kierowców! Zapłacą od emisji spalin i klasy EURO pojazdu

Już jutro szczęśliwy dzień dla seniorów! Druga emerytura w tym miesiącu wpadnie do portfela

Jak wynika z planów rządu, Ministerstwo Infrastruktury ma w planach wprowadzenie nowych opłat drogowych. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych, ma przygotować Polskę do wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej, która ma na celu dostosować systemy opłat drogowych do "standardów ekologicznych". Co więcej, rząd planuje przyjęcie zmian jeszcze w IV kwartale 2024 roku.

Nowe daniny będą pobierane systemem elektronicznym i ma dotyczyć odcinków dróg płatnych dla pojazdów ciężkich. Opłaty będą składać się z trzech komponentów:

opłaty infrastrukturalnej (już obowiązuje), zależnej od klasy EURO pojazdu

opłaty od emisji CO2

opłaty za zanieczyszczenie powietrza (zależnej od klasy EURO)

Ustawodawca zaznacza, że celem opłaty jest zmotywowanie przedsiębiorców do inwestowania w pojazdy o niższej emisji CO2, w tym auta elektryczne.

- Zmiana zasad nakładania opłat drogowych służy zachęcaniu użytkowników pojazdów ciężkich do wymiany floty użytkowanych pojazdów na pojazdy spełniające najbardziej surowe normy środowiskowe poprzez gratyfikację w postaci ulgowych stawek opłat drogowych - czytamy.

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, że klasyfikacja pojazdów według emisji CO2 ma być dynamiczna i będzie podlegać zmianom, z wyjątkiem sytuacji, gdy pojazd od razu nie spełnia kryteriów CO2 do ulgowych stawek. Klasa emisji CO2 (i tym samym wysokość opłaty) będzie ustalana na podstawie indywidualnej emisji pojazdów i innych parametrów, jak np. grupa pojazdu. Informacje o emisji mają trafić do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej i mają być weryfikowany przez szefa KAS przy użyciu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Od 1 listopada będą nowe płatne odcinki dróg

Opłaty mają dotyczyć jedynie płatnych odcinków dróg. Warto jednak zaznaczyć, że sieć płatnych dróg zostanie poszerzona 1 listopada 2024 roku i będzie obejmować nowe autostrady i ekspresówki, łącznie ponad 1600 kilometrów dróg na terenie całej Polski, m.in. drogi takie jak: S3, S5, S6, S7, S8, S10, S12 czy S19.

Jednocześnie ministerstwo infrastruktury podaje, że nie planuje zmian stawek opłat i nowych opłat dla osób fizycznych, to też zmiany uderzą głównie w przedsiębiorców.

