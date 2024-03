Będą podwyżki dla mundurowych. Znamy konkretny termin

Wzrost wynagrodzeń dla służb mundurowych. Wiceminister potwierdza

Toczą się pracę w rządzie nad podwyżkami dla policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej, projekt jest już na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowelizacja zakłada podwyżki uposażenia, wysokości średnio 20 proc.

Jak wyjaśniał w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w piątek 1 marca podpisano projekty rozporządzeń, inne resorty mają czas na uwagi do 5 marca. Jeśli do 6 marca ministerstwa nie odniosą się do ustawy, projekty mają być automatycznie przyjęte i przekazane do realizacji. Wiceminister stwierdził, że "chciałby, aby funkcjonariusze wszystkich podległych MSWiA służb otrzymali podwyżki już w połowie marca, najpóźniej 1 kwietnia".

Minister zapowiada 20 proc. podwyżek

- Oczywiście kwoty podwyżki dla funkcjonariuszy będą różne, w zależności od stopnia i funkcji. Natomiast zakładamy, że każdy funkcjonariusz zgodnie z obietnicą otrzyma średnio 20 proc. podwyżki - mówił w rozmowie z PAP Szczepański.

Podwyżki zostały ujęte wcześniej w ustawie budżetowej. Ponadto, jak twierdzi szef MSWiA część podwyżek uposażenia dla policjantów została wypłacona, pozostała jedynie kwestia dodatków.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.