Zabawki, które rozbudzą wyobraźnię

W tegorocznej ofercie Biedronki nie zabraknie hitów, które cieszą się niezmienną popularnością wśród dzieci. Sieć oferuje szeroki wybór klocków LEGO w atrakcyjnych cenach – najtańsze zestawy dostępne są już od 34,99 zł. Dla pasjonatów łamigłówek przygotowano puzzle 3D marki Ravensburger za 44,99 zł, a fani planszówek będą mogli cieszyć się klasyczną grą Monopoly w cenie 99 zł.

Kolekcjonerzy będą zachwyceni figurkami Funko przedstawiającymi bohaterów ulubionych filmów i seriali w cenie od 19,99 zł. Najmłodsi pokochają zabawki pluszowe z serii Minecraft za 59,90 zł czy Littlest Pet Shop za 27,99 zł oraz elektryczną grę Elefun za 19,99 zł.

Dla dziewczynek sieć proponuje modne lalki Roxie Summer Glam za 54,90 zł oraz lalki Kookylos w cenie 59,90 zł. Chłopcy ucieszą się z kolekcjonerskiego zestawu samochodzików Hot Wheels 3 pak za 21,99 zł lub myjni Elefun dostępnych za 59,90 zł. Mali artyści będą mogli rozwijać swoje talenty dzięki bogato wyposażonemu zestawowi artystycznemu w walizce dostępnemu w cenie od 44,99 zł.

Aktywnie na świeżym powietrzu

Hitem promocji jest nowoczesna hulajnoga Playground z trzystopniową regulacją kierownicy za 99 zł. Dla najmłodszych fanów szybkiej jazdy jest dostępny zdalnie sterowany samochód Rastar (do wyboru modele: Porsche 911 Sport Classic, Lamborghini Countach LPI 800-4, Ferrari 296 GTS czy BMW M4 CSL) w cenie 99 zł. Asortyment wzbogaca również kolorowa dyskopiłka marki Goliath za 27,99 zł. Biedronka wprowadziła już do swojej oferty szeroki asortymentu produktów do wody, od basenów, przez materace, koła, ślizgi, spryskiwacze.

Prawdziwą niespodzianką tegorocznej oferty są urządzenia do przygotowywania przekąsek marki Hoffen: urządzenie do waty cukrowej za 89,90 zł, a także urządzenie do popcornu oraz gofrownica – każde w cenie 59,90 zł.

Elektroniczne gadżety dla młodych fanów technologii

Dla dzieci zainteresowanych nowymi technologiami Biedronka przygotowała szereg atrakcyjnych propozycji. W ofercie pojawił się m.in. nowoczesny smartwatch marki Forever z funkcją monitorowania aktywności, pracy serca, snu i trybem sportowym w cenie 119 zł lub aparat natychmiastowy Forever za 119 zł. Do nabycia jest także LED-owy głośnik karaoke z dwoma mikrofonami w zestawie za 59,90 zł.

Młodzi gracze ucieszą się z profesjonalnego zestawu gamingowego marki Liocat zawierającego klawiaturę i mysz z podświetleniem LED za 79,90 zł lub projektora Setty do wyświetlania obrazów np. Drogi Mlecznej w ciemności w cenie 49,99 zł. Asortyment Biedronka Home wzbogacił tablet Techbite SmartBoard 10 II WiFi za 499 zł.

Oferta Biedronki z okazji Dnia Dziecka dostępna jest do 7 czerwca.

