Będą zmiany na butelkach alkoholu? Ważne ostrzeżenie

Alkohol może spowodować raka

Badanie WHO Europa, przeprowadzone w 14 krajach, wykazało, że zaledwie 15 proc. ankietowanych wiedziało, że alkohol może powodować raka piersi, a 39 proc. respondentów miało świadomość jego związku z rakiem jelita grubego. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że te choroby stanowią najwyższy odsetek nowotworów związanych z alkoholem w Unii Europejskiej. Ta pierwsza wśród kobiet, a druga - mężczyzn. W badaniu wzięło udział 20 tys. Europejczyków.

Ostrzeżenia na butelkach

Zdaniem dyrektora WHO na Europę dr. Hansa Henri’ego P. Kluege’a zamieszczenie ostrzeżeń na etykietach produktów alkoholowych, to "kamień węgielny do prawa do zdrowia". - "Udostępnianie takich informacji nie odbiera niczego konsumentom, wręcz przeciwnie, uzbraja ich w wiedzę, a wiedza to potęga" – stwierdził.

WHO zaleca, aby umieszczane ostrzeżenia na opakowaniach były wyraźne i widoczne, zawierały sam tekst lub w połączeniu z piktogramem. Przemysł alkoholowy popiera wprowadzenie na etykietach kodów QR, w których zawarto by informacje zdrowotne. Jednak badania wykazały, że zaledwie 0,26 proc. kupujących skanowało kody QR.

Etykiety ostrzegające przed szkodliwością alkoholu są obecnie stosowane jedynie w trzech z 27 krajów UE i w 13 z 53 państw członkowskich europejskiego regionu WHO.

Irlandia jest pierwszym krajem w UE, który uchwalił nowe prawo wprowadzające od 2026 r. obowiązek umieszczania na produktach zawierających alkohol ostrzeżenia, że zawierają rakotwórcze substancje. Irlandia jest drugim państwem na świecie, po Korei Południowej, które wprowadziło takie prawo.

