Będzie nowy urlop macierzyński. Co zakłada ustawa?

Spis treści

Czas na budowanie więzi i wsparcie dla rodzin

Rodzice wcześniaków od lat apelowali o wprowadzenie takich zmian. To przełomowy krok, który pozwoli lepiej wspierać rodziny zmagające się z niepewnością o zdrowie i życie swoich dzieci.

"Zdajemy sobie sprawę z ogromnego stresu, z jakim mierzą się rodzice wcześniaków. Każdego roku w Polsce ok. 20 tys. dzieci rodzi się przedwcześnie lub wymaga dłuższej hospitalizacji po porodzie. Dni spędzone w szpitalu dalekie są od radosnego świętowania narodzin” – podkreśla ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nowy urlop macierzyński pozwoli rodzicom odzyskać ten wyjątkowy czas na budowanie więzi z dzieckiem. "Narodziny dziecka to moment wyjątkowy, który powinien być pełen radości i bliskości. Rodzice wcześniaków nie mogą jednak w pełni cieszyć się tym czasem. To nasz obowiązek jako państwa – pomóc im go odzyskać" – dodaje Ministra.

Ustawa ma być realnym wsparciem dla rodziców wcześniaków w zapewnieniu dziecku niezbędnej opieki, rehabilitacji i czasu na adaptację w domu po opuszczeniu szpitala.

Co zakłada ustawa?

Nowe rozwiązanie przewiduje dodatkowy uzupełniający urlop macierzyński w wymiarze:

Do 15 tygodni urlopu dla rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g. Urlop przysługuje za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do 15. tygodnia po porodzie.

Do 8 tygodni urlopu dla rodziców dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową powyżej 1000 g. Urlop przysługuje za każdy tydzień hospitalizacji dziecka do 8. tygodnia po porodzie.

Do 8 tygodni urlopu dla rodziców dzieci urodzonych po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, w przypadku, gdy hospitalizacja trwa co najmniej 2 kolejne dni lub pobyt dziecka w szpitalu przypada między 5. a 28. dniem po porodzie.

Urlop w praktyce

Przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego okresy hospitalizacji dziecka do 8. lub 15. tygodnia po porodzie sumują się, nawet jeśli są rozdzielone przerwami. Niepełny tydzień hospitalizacji jest zaokrąglany w górę do pełnego tygodnia.

Ustawa gwarantuje, że rodzice dzieci wymagających intensywnej opieki otrzymają niezbędny czas na budowanie więzi i wsparcie w najtrudniejszych momentach życia dziecka. Dodatkowy urlop będzie przyznawany na wniosek i w 100 proc. płatny.

Ustawa wprowadzająca nowe uprawnienie dla rodziców wcześniaków oraz dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po narodzinach trafi teraz pod obrady Senatu.