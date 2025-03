Ustawa powodziowa w Polsce

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią, minister Marcin Kierwiński pytany był podczas konferencji prasowej w Wawrzeńczycach koło Mietkowa (Dolnośląskie) o nowelizację ustawy powodziowej. Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac rządu. Wkrótce ma on być procedowany. Minister Kierwniski podkreślił, że nowelizacja ustawy powodziowej ma trzy bloki, które wydają się najważniejsze. W nowej ustawie mają znajdować się m.in. rozwiązania adresowane do przedsiębiorców wynajmujących swoje mieszkania pod działalność gospodarczą. Mają pojawić się tam także zmiany dotyczące dalszych zwolnień czy zawieszeń składki ZUS-owskiej. Planowana nowelizacja ma również regulować dobrowolne procedury wykupowe dla mieszkańców, których domy znajdują się na terenach zalewowych. Sprawa dotyczy tych terenów, co do których Wody Polskie uważają, że na pewno nie powinna powstawać tam zabudowa. Ważny element regulacji zawartych w nowelizacji dotyczy ułatwień w procedurach inwestycyjnych.

Domy na terenach zalewowych

Minister Marcin Kierwiński póki co nie zdradza konkretnych szczegółów oferty wykupu, która ma być skierowana do mieszkańców terenów najbardziej dotkniętych powodzią. Niemniej jednak, według nieoficjalnych informacji, które kilka dni temu ujawniło Radio ZET, propozycja ma opierać się na wycenie działki w stanie sprzed powodzi, powiększonej o 20 procent. Co istotne, ta oferta ma dotyczyć wyłącznie tych lokalizacji, gdzie budynki uległy całkowitemu zniszczeniu, a odbudowa w tym samym miejscu, ze względów bezpieczeństwa, jest wykluczona.

