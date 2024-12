ZUS umorzy składki przedsiębiorcom. Nowa pomoc dla poszkodowanych przez powódź

Umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź

Warunkiem umorzenia składek ZUS będzie spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40 proc. między porównywanymi miesiącami tj. wrzesień 2024 r. do września 2023 r. albo październik 2024 r. do października 2023 r., a jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r. – wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r. Umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych, za wskazany przez płatnika miesiąc lub miesiące kalendarzowe, które przypadają za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski do ZUS o umorzenie składek będzie można składać od 6 stycznia 2025. Z wnioskiem będą mogli wystąpić płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r, również ci, którzy opłacili składki należne za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024.

Wniosek o umorzenie będą mogli złożyć także płatnicy, którzy mają ustalony nowy termin płatności składek na 15 września 2025 r. (zgodnie z art. 36 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi) lub którzy mają zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek obejmującą należności z okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

Ważne! W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia, umorzenie składek może mieć negatywny wpływ na prawa do przyszłych świadczeń z ZUS i na ich wysokość - podkreśla ZUS.