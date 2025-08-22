• Pilotaż skróconego czasu pracy nie wprowadza nowych obciążeń ani ulg podatkowych.

• Dotacja z Funduszu Pracy finansuje pilotaż, a budżet wynosi 50 milionów złotych.

• Do 15 września 2025 trwa nabór, już 116 pracodawców zgłosiło się do programu.

• Przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 1 miliona złotych, maksymalnie 20 tysięcy na pracownika.

W odpowiedzi na artykuł w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, który sugerował, że pracodawcy uczestniczący w pilotażu skróconego czasu pracy mogą być obciążeni dodatkowym podatkiem dochodowym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało oficjalne oświadczenie. Ministerstwo podkreśla, że pilotaż jest finansowany z rezerwy Funduszu Pracy i nie wprowadza żadnych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych.

Artykuł w „DGP” przytaczał opinię Izabeli Leśniewskiej, doradcy podatkowego w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2, która wskazywała, że dotacja z Funduszu Pracy powinna być traktowana jako przychód podatkowy, a tym samym wchodzić do podstawy wymiaru składek. - Dotacja z Funduszu Pracy to dla przedsiębiorców podatkowy przychód - ocenia, cytowana przez "DGP", Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2.

W odpowiedzi na te obawy, MRPiPS opublikowało komunikat, w którym czytamy: "pilotaż skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia nie ingeruje w obowiązujące przepisy podatkowe". Resort dodaje również: - Nie wprowadza ani nowych obciążeń, ani nowych ulg czy przywilejów podatkowych".

Szczegóły programu pilotażowego

Nabór do pilotażu trwa do 15 września 2025 roku. Jak informuje ministerstwo, zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do tej pory zgłosiło się 116 pracodawców, a 661 aplikacji jest w trakcie wypełniania.

Resort podkreśla, że pilotaż ma charakter badawczy i jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Całkowity przewidywany budżet pilotażu wynosi 50 milionów złotych. Jeden podmiot może otrzymać do 1 miliona złotych, jednak nie więcej niż 20 tysięcy złotych w przeliczeniu na pracownika.

Wyjaśnienia MRPiPS dotyczące podatków

Ministerstwo zapewnia, że udział w pilotażu nie wiąże się z żadnymi nowymi obciążeniami podatkowymi ani ulgami. "Sam udział w pilotażu nie jest obarczony żadnym nowym podatkiem. Nie wiążą się z nim także żadne nowe ulgi podatkowe. Środki finansowe, jakie otrzymają podmioty zakwalifikowane do udziału w pilotażu, będą stanowiły przychód tych podmiotów. Rozliczenie podatków będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach" – wyjaśnia MRPiPS.

Ministerstwo zwraca uwagę, że udział w programie może przynieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści, które nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego. - Dla przykładu, przedsiębiorca nie poniesie kosztów części wynagrodzeń oraz otrzyma środki finansowe na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników i wprowadzeniem zmian organizacyjnych, które musiałby ponieść we własnym zakresie - wskazał resort.

Dofinansowanie jest wypłacane w trzech transzach, zgodnie z harmonogramem płatności określonym przez wnioskodawcę. Program pilotażowy trwa ponad rok.

Kto może wziąć udział?

Udział w pilotażu jest dobrowolny. Mogą w nim uczestniczyć różne podmioty, w tym prywatni przedsiębiorcy, instytucje publiczne i samorządowe, organizacje pozarządowe i pożytku publicznego. - Reżim podatkowy, jakiemu podlegają te podmioty jest każdemu z nich znany, zaś pilotaż skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia w te zasady w żaden sposób nie ingeruje i ich nie zmienia - dodało ministerstwo.

