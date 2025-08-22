Najnowsze odkrycie ORLEN w Norwegii zostało dokonane w ramach projektu Omega Alfa, na obszarze Yggdrasil na Morzu Północnym. Grupa zrealizowała go wspólnie z Aker BP, jako operatorem, oraz pozostałymi partnerami - Equinor i Petoro. Zastosowane w trakcie wiercenia innowacyjne metody poszukiwań umożliwiły szybkie a jednocześnie bardzo dokładne przebadanie dużego obszaru.

Partnerzy wykonali najpierw odwiert pionowy do głębokości 2250 metrów, z którego następnie odwiercono kilka odwiertów horyzontalnych w różnych kierunkach. Trzy z nich przekroczyły 10 km, ustanawiając rekord długości odwiertów horyzontalnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

– Projekt Omega Alfa wyznacza nowe standardy działalności poszukiwawczej. Dzięki odwierceniu wyjątkowo długich, precyzyjnie poprowadzonych odwiertów, zebraliśmy szczegółowe dane, które ułatwią i przyspieszą potencjalne wydobycie. Zasoby Omega Alfa będą włączone do produkcji wspólnie z innymi złożami ropy i gazu na obszarze Yggdrasil, w których ORLEN jest udziałowcem, i które obecnie są w trakcie zagospodarowania. Przełoży się to na większą efektywność wydobycia, zarówno w wymiarze finansowym jak i operacyjnym – powiedział Wiesław Prugar, Członek Zarządu ORLEN SA ds. Wydobycia.

– Ropa naftowa to nie tylko źródło energii, lecz także surowiec wykorzystywany przez wiele branż. W efekcie przetworzenia ropy naftowej powstają m.in. części samochodów, drogi, a także elektronika – dodał.

W sumie, w ciągu trzech miesięcy, partnerzy wykonali odwierty o łącznej długości 45 km. Pozwoliło to udokumentować znaczące zasoby węglowodorów, przede wszystkim ropy naftowej, w ilości szacowanej 96-134 milionów baryłek ekwiwalentu ropy.

Przy wykonywaniu odwiertów horyzontalnych partnerzy zastosowali technologię geo-steeringu, która umożliwia bardzo precyzyjne, bieżące modyfikowanie trajektorii wiercenia na podstawie danych przekazywanych z czujników zainstalowanych tuż za świdrem wiertniczym. Pozwala to tak prowadzić wiercenie, aby odwiert cały czas znajdował się w warstwie roponośnej. O skuteczności tej metody świadczy fakt, że w trakcie wiercenia Omega Alfa partnerzy uzyskali kontakt ze złożem na łącznym odcinku 40 kilometrów.

Zasoby odkryte w ramach projektu Omega Alfa znajdują się na koncesjach PL873, PL873B i PL1249. W dwóch pierwszych ORLEN Upstream Norway posiada 12,3 proc. udziałów, w ostatniej 9,84 proc. Pozostałymi partnerami są Aker BP i Equinor a w przypadku PL1249 również Petoro. Biorąc pod uwagę udziały ORLEN w koncesjach, najnowsze odkrycie zapewni Grupie dodatkowe 10.5-15 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Omega Alfa to drugie odkrycie dokonane w tym roku w Norwegii przez Grupę ORLEN. Poprzednim było złoże E-prospect, o szacowanych zasobach wydobywalnych 3-7 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Złoże znajduje się w pobliżu hubu produkcyjnego Skarv, w którym ORLEN Upstream Norway również ma udziały.

