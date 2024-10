Co to jest Benefit Plus?

W świecie polskiego handlu detalicznego trwa nieustanna rywalizacja między największymi sieciami dyskontów. Lidl, jeden z głównych graczy na rynku, wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu przyciągnięcie jeszcze większej liczby klientów i zwiększenie ich lojalności. Mowa o nowej funkcji w aplikacji Lidl Plus o nazwie "Benefit Plus", która oferuje szereg atrakcyjnych korzyści we współpracy z partnerami sieci.

Lidl Plus to aplikacja mobilna, która już wcześniej umożliwiała klientom korzystanie z różnorodnych promocji i rabatów na produkty dostępne w sklepach sieci. Teraz, dzięki wprowadzeniu "Benefit Plus", użytkownicy zyskują dostęp do jeszcze szerszej gamy korzyści, wykraczających poza standardowe zakupy spożywcze.

Jakie korzyści czekają na użytkowników Benefit Plus?

Tańsze tankowanie: Jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji jest możliwość tankowania paliwa na stacjach Shell nawet o 40 groszy taniej za litr.

Kino i rozrywka: Dla miłośników kina Lidl przygotował rabaty na bilety i przekąski w sieci Cinema City.

Relaks w wodnym parku: Posiadacze aplikacji mogą skorzystać z aż 40% zniżki na bilety do Suntago – największego zadaszonego parku wodnego w Europie.

Zdrowie: W ramach współpracy z Nationale Nederlanden, Lidl oferuje bezpłatne konsultacje lekarskie.

Informacja: Dla miłośników czytania Lidl przygotował aż 90% zniżki na zakup subskrypcji Onet Premium.

Jak skorzystać z Benefit Plus?

Aby cieszyć się nowymi korzyściami, wystarczy pobrać aplikację Lidl Plus na swoje urządzenie mobilne i przejść do sekcji Benefit Plus. Tam znajdziemy szczegółowe informacje na temat dostępnych ofert oraz instrukcje, jak z nich skorzystać.

Co ważne, korzystanie z benefitów odbywa się na warunkach określonych przez poszczególnych partnerów.

Lidl sukcesywnie będzie poszerzał listę dostępnych benefitów.

Dzięki nowej funkcjonalności aplikacji Lidl Plus, klienci mogą teraz nie tylko zaoszczędzić na zakupach spożywczych, ale także na wielu innych wydatkach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie LIDL Polska

