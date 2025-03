Jeronimo Martins podsumowuje 2024 rok: Wyzwania i adaptacja

Grupa Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, opublikowała wyniki finansowe za 2024 rok. Raport wskazuje na trudne warunki rynkowe, które miały wpływ na wyniki całej Grupy. "Po nadzwyczajnych wzrostach cen w ciągu ostatnich dwóch lat, w 2024 r. nastąpił gwałtowny spadek inflacji w połączeniu ze znacznymi wzrostami kosztów" – czytamy w raporcie. Słaby popyt konsumencki, szczególnie w Polsce, gdzie Biedronka jest kluczowym graczem, oraz wzmożona konkurencja dodatkowo skomplikowały sytuację.

W odpowiedzi na te trudności, spółki należące do Jeronimo Martins skupiły się na utrzymaniu konkurencyjności cenowej. Jak podkreśla Martins Pedro Soares Dos Santos, CEO Jeronimo Martins: "W 2024 roku zmaterializowało się wszystko, co przewidywaliśmy w czasie publikacji wyników za rok 2023. Kombinacja czynników stworzyła wymagające środowisko dla naszych marek: deflacja po dwóch latach znacznych wzrostów cen, wysoka inflacja kosztowa, silna wrażliwość cenowa konsumentów i intensywniejsza konkurencja na rynku handlu detalicznego żywnością".

Wyniki finansowe Grupy Jeronimo Martins w 2024 roku

Pomimo trudności, Grupa Jeronimo Martins odnotowała wzrost sprzedaży. Sprzedaż wzrosła o 9,3% (+4,9% przy stałych kursach wymiany), osiągając poziom 33,5 mld euro, przy wskaźniku LFL (like-for-like) na poziomie 0,6%. Jednakże, EBITDA Grupy wyniosła 2,2 mld euro, a zysk netto spadł o 21,6%, do 606 mln euro. Grupa nie zwalnia tempa inwestycji. Roczne nakłady inwestycyjne przekraczają 1 mld euro, a w tym roku planowane jest przeznaczenie około 1,1 mld euro na ten cel.

Biedronka, kluczowy element Grupy Jeronimo Martins, również musiała zmierzyć się z wyzwaniami rynkowymi. Sprzedaż sieci w walucie lokalnej wzrosła o 4,1%, ale sprzedaż porównywalna (LFL) w walucie lokalnej spadła o 0,3%. Łączna sprzedaż w sklepach Biedronki w 2024 roku wyniosła 23,6 mld euro, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu z rokiem 2023.

EBITDA Biedronki spadła o 1,3%, a w walucie lokalnej o 6,3%. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7,7%, w porównaniu do 8,5% w roku 2023. Na spadek marży wpłynęły inwestycje cenowe oraz decyzja o podwyżkach wynagrodzeń dla pracowników operacyjnych.

Rozwój sieci Biedronka: Nowe sklepy i modernizacje

W 2024 roku Biedronka kontynuowała ekspansję, otwierając 186 nowych sklepów (161 sklepów netto) i modernizując 280 placówek. W 2025 roku planowane jest otwarcie od 130 do 150 nowych sklepów. W marcu 2025 zadebiutowała na Słowacji, a do końca 2026 roku planuje otworzyć tam co najmniej 50 sklepów. Grupa planuje również budowę nowego centrum dystrybucyjnego, które dołączy do istniejących 17 punktów.

Jeronimo Martins jest również właścicielem sieci drogerii Hebe, obecnej w Polsce, Czechach i na Słowacji. Hebe odnotowało wzrost sprzedaży o 18,1% (w walucie lokalnej), przy wzroście LFL o 8,5%. Łączna sprzedaż Hebe wyniosła 583 mln euro, co oznacza wzrost o 24,3% w porównaniu z 2023 rokiem. Aż 20% obrotu drogerii Hebe generowane jest przez sprzedaż internetową. W 2024 roku Hebe otworzyło 36 sklepów (33 sklepy netto) w Polsce, dwa na Słowacji i jeden w Czechach.

Plany Grupy Jeronimo Martins na 2025 rok

Jeronimo Martins zapowiada, że jej marki będą kontynuować strategię konkurencyjności cenowej, aby utrzymać klientów i umocnić swoją pozycję na rynku. Celem jest "ochrona i reagowanie na otoczenie gospodarcze", które charakteryzuje się niską inflacją, rosnącymi płacami i stagnacją w konsumpcji żywności. Grupa przewiduje, że wzrost płacy minimalnej w Polsce wpłynie na zwiększenie dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych. Jednocześnie, konkurencja w handlu detalicznym żywnością pozostanie bardzo silna.

"Priorytetem będą wyniki sprzedaży, co jest dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę już i tak dobre wyniki konsekwentnie dostarczane przez nasz główny baner w ostatnich latach [Biedronkę - red.]" – czytamy w raporcie.

Jeronimo Martins prowadzi również działalność poprzez sieć marketów Pingo Doce w Portugalii, cash and carry Recheio oraz dyskonty Ara w Kolumbii.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie