Pierwsza Biedronka na Słowacji została otwarta w Miłosławowie, niedaleko Bratysławy. Sieć operuje pod hasłem "Nízke ceny každý deň" podobnym do polskiego "Codziennie niskie ceny". To dopiero początek planów rozwoju sieci, jak powiedział prezes Biedronka Słowacja Maciej Łukowski - otwarcie 50 sklepów do końca 2026 roku to plan minimum.

Sklep w środku dla Polaków przyzwyczajonych do zakupów w Biedronce może wydawać się znajomy, podobny jest układ sklepu, na półkach można znaleźć podobne marki (również marki własne sieci). Zamiast "Mlecznej Doliny" jest "Mliečna dolina", a zamiast "Krainy mięs", "Krajina mäsa". Bez zmian zostały nazwy zapożyczone z innych języków, jak np. chrupki Top Chips, czy woda Polaris. Oczywiście częściowo asortyment się różni (choćby ze względu na różnice kulturowe), ponadto - jak w polskiej Biedronce znajdowaliśmy polskie jabłka, tak w słowackiej - słowackie. Choć co ciekawe, pomidory w słowackiej Biedronce były z Plski!

Ile kosztują zakupy w słowackiej Biedronce?

Jednak jedną z najbardziej zauważalnych różnic są ceny w euro, które Słowacja przyjęła w 2009 roku. Porównując ceny poszczególnych produktów powinniśmy także pamiętać o różnicach w zarobkach. Według dostępnych danych średnie miesięczne wynagrodzenie na Słowacji w III kwartale 2024 roku wynosiło 1448 euro (ok 6300 zł), a w Polsce 8161,62 zł; czyli ok. 1900 euro.

Porównując ceny, staraliśmy się brać pod uwagę te same produkty, od tych samych producentów, o tej samej gramaturze. Kurs złotego w przeliczeniu na euro wzięliśmy średni z 5 marca 2025 roku, czyli dnia, w którym pierwsza Biedronka na Słowacji została otwarta (wtedy euro kosztowało 4,15 zł). Pod uwagę braliśmy też ceny regularne, bez uwzględniania promocji.

I tak za koszyk złożony z kostki masła, opakowania dziesięciu jajek z wolnego wybiegu, chleba, kartonu mleka 1,5%, dwóch butelek wody 0,5l; kilograma skrzydełek z kurczaka, paczki papieru toaletowego zapłacilibyśmy na Słowacji 12,53 euro, czyli 52 zł, a w Polsce za ten sam koszyk 45,14 zł! Dokładne ceny możecie sprawdzić w naszej galerii.

