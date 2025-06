Biedronka otwiera się na długo przed weekendem

Nadchodzący długi weekend czerwcowy to dla wielu czas zasłużonego odpoczynku od codziennych obowiązków. Aby umożliwić klientom spokojne przygotowanie się do tego czasu, sieć Biedronka po raz kolejny wydłuża godziny pracy swoich sklepów.

W dniach 16-18 czerwca ponad 3000 placówek będzie czynnych aż do godziny 23:30. Wydłużone godziny otwarcia zaplanowano również na 20 i 21 czerwca, co pozwoli klientom na spokojne zakupy i skompletowanie wszystkiego, co potrzebne na długi weekend. W czwartek, 19 czerwca, w święto Bożego Ciała, wszystkie sklepy pozostaną zamknięte. Również niedziela, 22 czerwca, przypada na dzień niehandlowy.

Dokładne godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić w komunikacie na drzwiach sklepu, w aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie www.biedronka.pl/pl/sklepy.

Z myślą o komforcie naszych klientów w intensywnym okresie przed długim weekendem ponownie zdecydowaliśmy się na wydłużenie godzin otwarcia placówek w całej Polsce. Takie elastyczne podejście do organizacji pracy sklepów pozwala lepiej zaplanować zakupy, uniknąć kolejek i spokojnie przygotować się do wypoczynku. Chcemy być blisko naszych klientów nie tylko poprzez oferowanie szerokiego wyboru asortymentu wysokiej jakości w przystępnych cenach, ale także poprzez umożliwienie klientom dogodnych zakupów wtedy, gdy najbardziej tego potrzebują. Niezmiennie sieć również przygotowała szereg atrakcyjnych promocji, które pozwolą klientom ograniczyć codzienne wydatki - Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka

Atrakcyjne promocje na długi weekend

Tylko we wtorek, 17 czerwca, przy zakupie trzech sztuk masła ekstra Polskiego Mlekovita (200 g), kolejne trzy sztuki będą gratis, co oznacza cenę 4,75 zł za opakowanie.

Od poniedziałku do soboty (16–21 czerwca) specjalne promocje będą obowiązywać m.in. na ser żółty, olej, lody czy słodkie pralinki.Kupując dwa opakowania lodów Big Milk, drugi tańszy produkt będzie można nabyć aż o 70% taniej.Przy zakupie dwóch opakowań pralinek Raffaello (150 g), cena jednostkowa wyniesie tylko 11,99 zł za sztukę, czyli ponad 50% taniej.W dniach 16–17 czerwca (poniedziałek–wtorek) można dodatkowo skorzystać z oferty na świeżego pstrąga tęczowego patroszonego Marinero – z rabatem 21%, w cenie 2,89 zł/100 g, oraz na ser mozzarella Delikate (125 g) – przy zakupie dwóch opakowań, kolejne dwa gratis, a cena za sztukę wyniesie 1,65 zł.Wszystkie powyższe promocje obowiązują z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Domowe niezbędniki w supercenach

Biedronka przygotowała również atrakcyjne promocje na produkty z kategorii kosmetycznej i chemii gospodarczej.

Od 16 do 21 czerwca, przy zakupie trzech dowolnych produktów do golenia, trzeci najtańszy klient otrzyma gratis.W tym samym okresie, z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, dostępne są promocje „drugi produkt gratis” na dowolne antyperspiranty marki Rexona oraz kapsułki do zmywarki Fairy.Do soboty (21.06) wszystkie papiery toaletowe Queen (opak. 10 rolek) objęte są rabatem 50% na drugi, tańszy produkt, również przy zakupie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.Przy zakupie dwóch opakowań pieluszek Dada Extra Care, drugie tańsze można nabyć za jedyne 2 zł z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

