Konflikt na Bliskim Wschodzie a ceny paliw w Polsce

Ostatnie tygodnie przyniosły stabilizację cen paliw, jednak wydarzenia na arenie międzynarodowej zmuszają rafinerie do reakcji. Analitycy przewidują wzrost cen benzyny i oleju napędowego. – Eskalacja konfliktu na linii Izrael-Iran już przełożyła się na notowania ropy naftowej i paliw gotowych na giełdach międzynarodowych, a to oznacza, że bardziej, niż można byłoby oczekiwać, wzrosną hurtowe ceny paliw w Polsce, od których zależą ceny detaliczne – zapowiadają analitycy e-petrol.pl.

Benzyna i diesel drożeją, LPG pozostaje stabilne

W ostatnich dniach ceny benzyny 95 i oleju napędowego zrównały się na poziomie 5,69 zł/l. Użytkownicy LPG mogli cieszyć się spadkiem o 5 groszy, do 2,79 zł/l. Niestety, nadchodzące zmiany nie są korzystne dla wszystkich.

Zdaniem ekspertów na stacjach nie ma już pola do obniżek i w standardowym scenariuszu ceny powinny się raczej stabilizować, a na niektórych stacjach ich właściciele mogliby zacząć korygować ceny w górę. Do tego jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie eskalować, wówczas ceny paliw mogą poszybować.

Od poniedziałku, 16 czerwca, benzyna 95 ma kosztować 5,69-5,81 zł/l. Wahania cen mogą dotyczyć również oleju napędowego, którego cena powinna mieścić się w przedziale 5,70 zł do 5,81 zł za litr.

Użytkownicy samochodów z instalacją LPG mogą spodziewać się korzystnych zmian. Od poniedziałku litr gazu na stacjach może kosztować 2,75-2,82 zł.

Średnia cena benzyny 95 ukształtowała się na poziomie 5,73 zł/l. Olej napędowy to wydatek 5,70 zł/l. Litr gazu LPG kosztuje 2,80 zł/l. Benzyna i diesel potaniały więc średnio o 3, a autogaz o 4 grosze na litrze.

Według analityków, to zdecydowanie koniec obniżek cen na stacjach. Pamiętajmy, że w ostatnich dniach ceny w hurcie już wrosły o ok. 7 groszy na litrze, podczas gdy w detalu notowaliśmy obniżki. Od 16 czerwca benzyna 95 zdrożeje o 6 groszy i ma kosztować 5,79 zł/l. Cena diesla także wzrośnie o 6 groszy do poziomu 5,67 zł/l. Jedyni gaz LPG pozostanie na stabilnym poziomie 2,80 zł/l.

Promocje na stacjach

W świetle podwyżek pewną ulgę mogą stanowić promocje. Sieć stacji Circle K kusi kierowców wakacyjną promocją. Do 31 sierpnia w każdy piątek, sobotę i niedzielę można zatankować paliwa miles oraz miles+ taniej o 35 gr/l. Także gaz LPG będzie dostępny z rabatem – od regularnej ceny zostanie odliczone 10 gr/l.

Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym EXTRA. Zniżka zostanie naliczona do maksymalnie 50 l paliwa. Co ważne, z promocji kierowcy mogą korzystać wielokrotnie.