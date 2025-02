Nie kupisz paliwa bez prawa jazdy?

W interpelacjach do ministrów infrastruktury oraz cyfryzacji posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kierzek-Koperska, podaje sposób na ograniczenie liczby kierowców uczestniczących w ruchu drogowym mimo utraty uprawnień. Weryfikacja uprawnień kierowców powinna się odbywać w powszechny sposób na stacjach paliw – twierdzi posłanka KO.

- „Ten sposób nie wyeliminuje wszystkich tych, którzy nie powinni kierować pojazdem, ale można znacznie poprawić sytuację” – pisze w interpelacjach Katarzyna Kierzek-Koperska.

Temat bezpieczeństwa na drogach jest szeroko dyskutowany za sprawą serii tragicznych wypadków z udziałem kierowców mających sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do najgłośniejszego doszło we wrześniu 2024.na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, gdy volkswagen z dużą prędkością najechał na ty4 ł forda z czteroosobową rodziną w środku. Zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci odnieśli poważne obrażenia. Kierujący volkswagenem Łukasz Ż. miał wystawionych aż pięć zakazów prowadzenia samochodu. Kilkanaście dni później doszło w Warszawie do kolejnego wypadku z udziałem mężczyzny pozbawionego prawa jazdy. Kierowca SUV-a potrącił na pasach 48-letniego mężczyznę i uciekł z miejsca zdarzenia. Sprawcą jest były kierowca autobusu, który w czerwcu 2020 r., jadąc pod wpływem narkotyków, spadł z mostu Grota-Roweckiego, powodując śmierć jednego z pasażerów.

Gdy w Polsce chciano zakazać nieletnim spożywania alkoholu, wprowadzono obowiązek dla sprzedawcy sprawdzania dowodu tożsamości, gdy ten ma wątpliwość, czy osoba kupująca alkohol jest pełnoletnia. Podobne rozwiązanie można wprowadzić w przypadku kierowców. Sprzedawca na stacji paliw miałby obowiązek sprawdzić prawo jazdy. Nie mógłby sprzedać paliwa osobom z brakiem dokumentu – pisze posłanka KO.

Jest reakcja ministerstw

Resort cyfryzacji nie odpisał na interpelację, a Ministerstwo Infrastruktury poprosiło o przedłużenie terminu na odpowiedź. Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń z Polski 2050 z kolei mówi – "Oczywiście, jeżeli projekt trafi pod obrady komisji, to zostanie rozpatrzony tak jak każdy inny, ale intuicyjnie sądzę, że osoby jeżdżące bez uprawnień łatwo ominęłyby przepisy o legitymowaniu. Uważam, że kary dla recydywistów powinny być odstraszające" – dodaje.

Pomysł wzbudza kontrowersje

Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl, specjalista od bezpieczeństwa w ruchu zauważa - "W Polsce nie trzeba mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 r. Już samo to sprawia, że pomysł jest karkołomny". Mówi też, że paliwo może kupić pasażer.

