Manager Sklepu lub Kierownik Rejonu Sprzedaży w Lidlu. Sieć oferuje samochód służbowy

Wysokiej klasy samochód służbowy jest oferowany przez Lidl na stanowiskach takich jak Kierownik Rejonu Sprzedaży oraz Manager Sklepu. Ta druga oferta wymaga m.in. gotowości do odbycia kilkumiesięcznego szkolenia poza miejscem zamieszkania oraz do pracy w systemie zmianowym. Oprócz samochodu zapewniana jest również bezpłatna aplikacja do nauki języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Jakie benefity w Lidlu? Nie tylko MultiSport

Lidl Polska gwarantuje swojej załodze szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Firma organizuje również imprezy sportowe dla pracowników. Wprowadzono także dodatkowy benefit, czyli roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia. Dzięki temu zabezpieczeniu, w razie nieszczęśliwego wypadku, koszty leczenia, rehabilitacji oraz inne wydatki medyczne nie stanowią już takiego obciążenia finansowego dla rodzin pracowników.

Zatrudnienie w Lidlu również na niepełny etat lub jako praca dodatkowa

- Zatrudniając się na niepełny etat otrzymasz te same świadczenia i benefity jak na pełnym etacie – umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną czy Kartę Multisport – podaje strona lidl.pl.

Praca dodatkowa jest przewidziana w wymiarach 20% lub 30% lub 40% etatu. W takim przypadku można wybrać tylko pracę na kasie albo tylko wykładanie towaru.

Można się zdecydować również zatrudnienie na niepełny etat w wysokości 50% lub 75%.

