Cudowne promocje nie tylko na Walentynki. Lidl z mega ofertą

Znane marki w promocji Lidla

Już od poniedziałku, 27 stycznia, w sklepach Lidl zagości wyjątkowa oferta modowa, która pozwoli poczuć klimat Walentynek zarówno paniom, jak i panom. Wśród propozycji znajdziemy m.in. elegancki czerwony sweter damski Esmara, wykonany z przyjemnej, miękkiej dzianiny, który kupimy 30 proc. taniej, w cenie 35 zł/szt. Równie uroczo będzie prezentował się sweter damski Esmara w serduszka, także dostępny 30 proc. taniej, za 37 zł/szt. W ofercie sieci znajdziemy również bluzę damską Esmara 30 proc. taniej, w cenie 25 zł/szt. – na lidlowych półkach pojawi się w dwóch romantycznych kolorach: czerwonym oraz różowym. Idealnym dopasowaniem do walentynkowego looku będą legginsy damskie o wyglądzie skóry Esmara (29,99 zł/para) z ciepłą i przyjemną stroną wewnętrzną oraz wygodną gumką w pasie.

Bielizna na Walentynki

Klasykiem niewątpliwie kojarzącym się z Dniem Zakochanych jest bielizna. Lidl Polska wraz z marką Esmara z tej okazji przygotował wyjątkowe modele w kolorach czerni i różu. Od poniedziałku, 27 stycznia, do środy, 29 stycznia, wszystkie biustonosze z fiszbinami i koronką lub figi z koronką będzie można kupić w promocji 50 proc. taniej – za drugi, tańszy produkt! Tym samym rabatem zostaną objęte wszystkie podkoszulki damskie Esmara z eleganckimi wykończeniami.

W ofercie dla panów znajdziemy t-shirty męskie od Lacoste 100 proc. bawełny, które kupimy w supercenie, za 149 zł/szt. W sklepach pojawią się również bokserki męskie, 3 pary Lacoste, za 119 zł/zestaw. Natomiast marka Livergy przygotowała dla panów bokserki męskie, 2 pary w cenie 23,98 zł/zestaw.

Przez żołądek do serca

Na lidlowych półkach znajdziemy też kubki Florina (9,99 zł/szt.) z walentynkowym motywem – idealne do porannej kawy. W menu śniadaniowym z pewnością nie może zabraknąć naleśników w kształcie serc czy gofrów z bitą śmietaną i owocami. W promocji Lidla mamy patelnię do mininaleśników Livarno Home o 20 zł taniej, w cenie 49,99 zł/szt., natomiast gofrownicę MGO-41, 1600 W od MPM kupimy w supercenie, za 149 zł/szt. Z kolei na wykwintną kolację świetnie sprawdzi się zestaw do robienia sushi Livarno Home, składający się z 13 elementów, dostępny w cenie 49,99 zł/zestaw.

Autor: