Zmiany we władzach PZU ogłoszone. Wielki powrót do spółki

Praca w Dino - jakie oferty?

Jak ustalił portal Wiadomości Handlowe, Dino poszukuje przede wszystkim kasjerów-sprzedawców. Oferty pracy na to stanowisko, opisywane jako "praca w markecie”, stanowią blisko 98 proc. wszystkich ofert zamieszczonych na stronie internetowej sieci.Dino rekrutuje kasjerów-sprzedawców zarówna na cały etat, jak i na jego część (od 1/4 przez 1/2 po 3/4), spółka chętnie zatrudni na tych stanowiskach osoby z niepełnosprawnościami. Co ciekawe - Dino szuka też chętnych na stanowisko kasjera mobilnego, osób do wykładania towarów na półki, ma też kilka propozycji dla kadry zarządzającej. Dino w 2024 roku otworzył 283 sklepy (w roku 2023 było ich o 33 mniej), łącznie spółka ma już 2688 placówek.

Jakie są zarobki w Dino?

Kasjer-sprzedawca zatrudniony na umowę o pracę, do którego obowiązków należy: obsługa kasy fiskalnej, obsługa stoiska mięsnego, dbanie o ekspozycję towarów na sali sprzedaży oraz dbanie o porządek w sklepie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4740 zł brutto miesięcznie, co daje ok. 3561 zł netto. To niedużo więcej niż wynosi obecnie tzw. minimalna płaca (4666 zł brutto od 1 stycznia 2025). Osoby zatrudnione na umowy zlecenie dostają 30,50 zł brutto za godzinę, czyli ok. 24 zł na rękę. Tyle od 1 stycznia wynosi minimalna stawka godzinowa stosowana przy umowach cywilnoprawnych. Mobilni kasjerzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 4750 zł – o 10 zł wyższe od kasjerów stacjonarnych.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownicy sklepów Dino otrzymują dodatek w wysokości 233 zł netto, jako ekwiwalent za pranie przez nich na własny koszt odzieży roboczej. Kasjerzy oraz osoby zajmujące się wykładaniem towaru mogą też liczyć na premie, z których jedna jest uzależniona od wyniku sklepu, a druga od sprzedaży artykułów świeżych.

Biedronka i Lidl płacą więcej

Konkurencja Dino oferuje większe zarobki. Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w Biedronce Biedronka, zarabia nie mniej niż 5150 zł do 5500 zł brutto miesięcznie, a jeśli ma staż powyżej trzech lat to 5300 zł - 5750 zł brutto. Pracownicy Lidla zarabiają od 5.250 zł brutto do 6.450 zł brutto. Wynagrodzenie kasjerów w sieci Kaufland wynosi od 5100 do 6000 zł brutto (wraz z dodatkiem motywacyjnym).

QUIZ PRL. Dzień babci i dziadka w PRL. Niełatwy quiz dla prawdziwych ekspertów PRL-u Pytanie 1 z 10 Kiedy po raz pierwszy w Polsce zaczęto obchodzić Dzień Babci? W 1950 roku W 1964 roku W 1978 roku W 1985 roku Następne pytanie