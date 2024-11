Biedronka rozdaje ekspresy do kawy. Jeszcze tylko w sobotę

Biedronka rozdaje ekspresy do kawy

Jeszcze tylko w piątek 30.11 w Biedronce dostaniesz ekspres do kawy Delta Q Evolution (z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją Biedronka) za darmo. W kasie otrzymasz vouchery o wartości ekspresu, do wykorzystania na z kolejne zakupy. Za zakup ekspresu za 199 zł dostaniesz 2 vouchery (1x100 zł, 1x99 zł), a za zakup wersji ze spieniaczem do mleka w cenie 299 zł - 3 vouchery (2x100zł, 1x99 zł).

Vouchery można wykorzystać od 2.12.2024 r. do 22.12.2024 r. W ramach jednych zakupów (na jednym paragonie) można wykorzystać wyłącznie jeden voucher. W ramach akcji możemy kupić z kartą Moja Biedronka maksymalnie 2 ekspresy Delta Q. Biedronka dodatkowo rozdaje też wszystkie kapsułki Delta, tu możemy skorzystać z promocji 4+2 gratis. Rodzaje kapsułek możemy dowolnie mieszać.

Piwo i masło za darmo w Biedronce

Tylko w sobotę, 30 listopada, w promocji 12 + 8 gratis jest piwo w butelkach zwrotnych 500 ml, Warka oraz Żywiec. Piwa można mieszać dowolnie. Limit dzienny to 20 butelek. Jest to oferta z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją.

W promocji 7 + 5 gratis są wszystkie mleka UHT. Można je dowolnie mieszać. Oferta dostępna jest z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją, a limit dzienny to 12 opakowań. Wszystkie masła w kostkach, 200 g, są w promocji 3 + 1 gratis. Limit dzienny to 4 opakowania na kartę Moja Biedronka. Z kolei z 1 zł możemy kupić olej. W promocji "Druga tańsza butelka za jedną złotówkę" jest olej Wyborny, jeden litr: rzepakowy, słonecznikowy i rzepakowy z oliwą z oliwek. Oleje można dowolnie mieszać, a limit dzienny to 4 butelki. Podobna promocja obowiązuje też na wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Zaoszczędzimy też na produktach z linii Biedronka. Z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka mamy promocję 3+1 gratis. Produkty możemy dowolnie mieszać.