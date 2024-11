Ceny wciąż rosną. Najnowsza dane o inflacji w Polsce

Inflacja w Polsce

GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Jaką inflację zanotowano w Polsce w listopadzie 2024 roku? GUS podaje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2024 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,6% (wskaźnik cen 104,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4). Dla porównania inflacja w lutym 2023 roku przekroczyła próg 18 proc.

Co w listopadzie podrożało najbardziej? Z danych GUS wynika, że najbardziej w górę poszły ceny energii, żywności i napojów bezalkoholowych oraz paliw do prywatnych środków transportu.

Wciąż jest za drogo

Warto podkreślić, że tak zwany bezpieczny próg inflacji to 2,5 proc. Jeśli poziom inflacji zbliża się do 3,5 proc. wówczas sytuacja staje się niepokojąca, gdyż oznacza to, że w portfelach obywateli zostaje realnie mniej pieniędzy i podwyżki cen w sklepach, za media, usługi są odczuwalne. Tymczasem jak widać ten próg cały czas jest znacznie przekroczony. Choć inflacja powoli hamuje, to wciąż borykamy się z ogromną drożyzną. I nie mówimy tutaj o teoriach ekonomicznych. Wystarczy pójść do dyskontu, by po prostu przekonać się na własnej skórze, że za kilka podstawowych produktów w koszyku, po prostu płacimy coraz więcej. Sytuacja ma się w końcu poprawić w drugiej połowie 2025 roku.

Definicja inflacji

Czym w ogóle jest inflacja? Inflacja to proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja. Zjawiskiem poprawiającym stan portfeli obywateli danego kraju jest wzrost płacy. W przypadku seniorów takie zadanie ma waloryzacja emerytur i rent. Gdyby nie waloryzacja to wielu emerytów i rencistów żyłoby na skraju ubóstwa. Im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów i rencistów.