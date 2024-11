i Autor: Marek Kudelski/Super Express, shutterstock

Drożyzna

Inflacja bazowa zaskoczyła po wrześniowym skoku. Na tym koniec dobrych wieści

"Inflacja bazowa wyhamowała w październiku z najwyższego od marca poziomu 4,3 proc. r/r do 4,1 proc. r/r." - podaje NBP. Odczyt wypadł minimalnie poniżej prognoz. Na tym jednak dobre informacje się kończą, a zaczynają niepokojące - informuje Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl. Spadająca inflacja bazowa to dobra informacja dla kredytobiorców. Co pokazuje ten wskaźnik?