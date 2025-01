Biedronka świętuje 30. urodziny

Już od pierwszych dni nowego roku klienci Biedronki mogą uczcić jej jubileusz dzięki specjalnej kartce urodzinowej. Biedronka zmienia tradycję i zamiast dostawać, to ona rozsyła do swoich klientów w całej Polsce kartki z okazji swoich urodzin, w których zaprasza do wspólnego świętowania! Każdy klient otrzyma spersonalizowany rabat - 30 proc. zniżki na 3 najlepiej dopasowane do niego produkty. Z oferty można skorzystać do 15 stycznia.

- Dla nas to wyjątkowy czas, ponieważ przede wszystkim to święto naszych klientów, bo to oni są dla nas codzienną inspiracją i motywacją. To z myślą o nich, od 30 lat najważniejszym priorytetem Biedronki jest oferowanie najlepszej jakości produktów w najniższych cenach. W roku 30-lecia naszej sieci niezmiennie każdego dnia będziemy udowadniać, że jesteśmy liderem niskich cen -powiedziała Dorota Wrotek-Gut, dyrektorka ds. marketingu sieci Biedronka.

Pierwszy sklep Biedronki powstał w Poznaniu

W Poznaniu 4 kwietnia 1995 roku otwarto pierwszy w Polsce sklep Biedronka. Placówka funkcjonowała przy ul. Newtona - podaje portal poznan.eska.pl. W zeszłym roku Miasto Poznań, wspomniało o 29-leciu popularnej sieci , dołączając do wpisu zdjęcie pierwszej Biedronki. Dzisiaj ten punkt już nie istnieje, ale możemy zobaczyć, jak on wyglądał:

Pomysłodawcą sieci Biedronka był Mariusz Świtalski, właściciel sieci hurtowni Elektromis. W logo, podobnie jak obecnie, można było zobaczyć biedronkę, ale przy niej nie pojawiła się nazwa sieci, a zielony napis "market". Żółty kolor dołączył do kolorystyki później - pisze serwis epoznan.pl. W dwa lata sieć rozrosła się do 210 sklepów i to wtedy Świtalski sprzedał biznes portugalskiemu koncernowi Jeronimo Martins, który jest właścicielem Biedronki do dziś. Obecnie sieć liczy ok. 3700 sklepów.