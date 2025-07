Biedronka, znana sieć sklepów, zaprasza do kreatywnej zabawy w konkursie „Torba pełna wakacyjnych historii”, który potrwa do 14 września. W jubileuszowym roku, w którym firma świętuje 30-lecie swojej obecności na polskim rynku, Biedronka zachęca do uwieczniania wakacyjnych przygód z kultową torbą w roli głównej.

Jak wziąć udział w konkursie?

To proste! Wystarczy:

* wykonać zdjęcie lub nagrać film, na którym widoczny będzie uczestnik z torbą z logo Biedronki (papierową, reklamówką lub torbą wielokrotnego użytku) w wakacyjnej scenerii,

* dołączyć krótki opis historii związanej z uchwyconym momentem,

* opublikować zdjęcie lub film na swoim publicznym koncie na Instagramie z hasztagiem #WakacyjnaTorbaBiedronki.

Wakacje to czas, kiedy najchętniej utrwalamy na zdjęciach ważne dla nas momenty i dzielimy się nimi w sieci. Z okazji 30-urodzin Biedronki proponujemy naszym klientom wyzwanie, które połączy pasję fotografowania, podróży i letniego relaksu. Wiemy, że nasze słynne już od 30 lat torby towarzyszą Polakom w różnych sytuacjach – zwiedziły cały świat i niejedno widziały. Chcemy usłyszeć te historie i najciekawsze z nich nagrodzić. To idealna okazja, by połączyć wakacyjną kreatywność z szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród - Dorota Sulinowska, Starsza Menedżerka ds. Marketingu w sieci Biedronka.

Kategorie konkursowe

Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

„Najlepsza historia” – nagradzane będą opowieści pełne emocji, humoru lub wakacyjnej refleksji.

„Najzabawniejszy moment z torbą Biedronki” – dla tych, którzy uchwycili torbę w najbardziej nieoczekiwanym lub komicznym momencie.

„Najlepsza stylizacja z torbą Biedronki” – dla fanów mody i stylu, którzy potrafią wkomponować torbę w letni look.

„Najciekawsze miejsce, które odwiedziliście z torbą Biedronki” – dla odkrywców, którzy zabierają torbę Biedronki w najbardziej niezwykłe zakątki.

Co ważne, Biedronka zachęca do publikacji zarówno aktualnych, jak i archiwalnych zdjęć.

Jakie nagrody w konkursie?

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody:

* 30 kart podarunkowych o wartości 3000 zł na zakupy w Biedronce za zwycięstwo w kategorii głównej.

* 30 nagród rzeczowych w kategoriach dodatkowych: 10 aparatów fotograficznych FUJIFILM Instax mini 12 + 1 opakowanie wkładów do aparatu, 10 kubków termicznych The Quencher H2.O FlowState Tumbler, 1,2L, hot coral, 10 toreb podróżnych The North Face Base Camp Duffel XS.

Alicja Defratyka, ciekaweliczby.pl - EKG - 2025