Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nowe promocje 1+1 GRATIS startują w Biedronce od 23 czerwca

Na jakich produktach można zaoszczędzić nawet 47,99 zł dzięki akcji gratisowej

Które promocje są nielimitowane, a które wymagają karty Moja Biedronka

Jak długo trwają poszczególne akcje promocyjne w Biedronce

Jakie konkurencyjne oferty przygotowały inne sieci handlowe

Od poniedziałku 23 czerwca Biedronka uruchamia prawdziwą lawinę promocji 1+1 GRATIS, która pozwoli klientom znacząco obniżyć koszty codziennych zakupów. Sieć przygotowała atrakcyjne oferty na produkty o wartości sięgającej niemal 48 złotych, co oznacza możliwość zaoszczędzenia sporej kwoty na domowym budżecie.

Nielimitowane okazje dla wszystkich klientów

Biedronka przygotowała szereg promocji dostępnych bez ograniczeń dla wszystkich zakupowiczów. Wśród nielimitowanych akcji 1+1 GRATIS znajdziemy między innymi:

Mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny Kraina Mięs (opakowania 400 g)

Pomidorki Miss Perfect w opakowaniach 200 g

Równie atrakcyjne są promocje 2+1 GRATIS obejmujące szeroką gamę produktów codziennego użytku. Klienci będą mogli skorzystać z tej oferty przy zakupie:

Wszystkich makaronów Pastani

Koncentratów i perfum do płukania tkanin Eden

Płynów do prania Kłębuszek

Dezodorantów i antyperspirantów

Ekskluzywne oferty dla posiadaczy karty Moja Biedronka

Najbardziej spektakularne promocje Biedronka przygotowała dla uczestników swojego programu lojalnościowego. Akcja 1+1 GRATIS ważna do środy obejmuje proszek do prania Persil w 1,65-kilogramowym opakowaniu. Przy regularnej cenie 47,99 zł za opakowanie, klienci otrzymają drugie całkowicie za darmo, co oznacza oszczędność na poziomie niemal 50 złotych. Dzienny limit w tym przypadku wynosi jeden zestaw na kartę Moja Biedronka.

Do końca tygodnia z kartą lub aplikacją będzie można również skorzystać z promocji 1+1 GRATIS na popularne marki, takie jak:

Płyny do mycia naczyń Fairy

Płyny do toalet Domestos

Płyny do podłóg i spraye do mebli Pronto

Wszystkie szampony i odżywki do włosów Elseve

Wybrane żele pod prysznic Dove

Praliny Lindt Lindor

Warto pamiętać, że większość tych promocji obowiązuje z określonymi limitami dziennymi na kartę lojalnościową.

Konkurencja również w akcji

Podobne promocje przygotowały także konkurencyjne sieci handlowe. Lidl uruchamia własne akcje 1+1 GRATIS, a Rossmann stawia na promocje 2+1 GRATIS, co pokazuje, że czerwcowy okres to prawdziwy raj dla oszczędnych konsumentów.

Jak maksymalnie wykorzystać promocje?

Aby w pełni skorzystać z czerwcowych okazji w Biedronce, warto:

Sprawdzić dostępność produktów objętych promocją w swoim sklepie

Pamiętać o limitach dziennych przy promocjach dla posiadaczy karty

Planować zakupy z wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku produktów o ograniczonym czasie trwania akcji

Śledzić aplikację Moja Biedronka, gdzie mogą pojawiać się dodatkowe, spersonalizowane oferty

Czerwcowa ofensywa promocyjna Biedronki to doskonała okazja do uzupełnienia domowych zapasów środków czystości, kosmetyków i produktów spożywczych przy znacznie obniżonych kosztach.

Kluczowe informacje:

Promocje 1+1 GRATIS w Biedronce startują od poniedziałku 23 czerwca



Największe oszczędności sięgają 47,99 zł przy zakupie proszku Persil



Część promocji dostępna bez limitów, inne wymagają karty Moja Biedronka



Akcje obejmują produkty spożywcze, kosmetyki i środki czystości



Konkurencyjne sieci również przygotowały atrakcyjne promocje na ten okres

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.