KPO: Polska wynegocjowała przedłużenie terminu rozliczeń! Co to oznacza?

Na zlecenie Fundacji Biedronki, Ipsos Poland przeprowadziło badanie dotyczące najstarszych klientów. Wyniki są zatrważające: aż co czwarty senior musi odmawiać sobie zakupu jedzenia, bo po prostu ich na to nie stać. Mimo waloryzacji emerytur, dodatków w postaci 13. emerytury, 14. emerytury, dodatku pielęgnacyjnego i innych, sytuacja wielu seniorów jest dramatyczna. Nie brakuje wśród nich takich, których historie chwytają za serce. "Marzę o tym, żeby wejść do wanny albo pod prysznic i się porządnie umyć. Teraz mogę to robić tylko podczas pobytów w szpitalu" - powiedziała 64-letnia pani Ela, która żyje samotnie, odkąd jej syn zmarł w wieku 31 lat. Emerytka jest samotna i faktycznie nie ma nikogo. Ale nie brak osób starszych, które mają rodzinę, jednak ta nie wspiera ich nawet w sytuacjach kryzysowych.

Seniorów nie stać na jedzenie

Najważniejsze dane wynikające z badania Ipsos wskazują, że:

co czwarty senior rezygnuje z jedzenia z powodów finansowych, odmawiając sobie m.in. mięsa, masła czy świeżych owoców,

co druga osoba starsza cierpi z powodu samotności, która prowadzi do depresji i lęków,

ponad 30 proc. seniorów nie może liczyć na wsparcie bliskich - ani w codziennych obowiązkach, ani w sytuacjach kryzysowych,

65 proc. badanych deklaruje zły lub bardzo zły stan zdrowia,

76 proc. ma trudności z poruszaniem się.

W 2025 roku po raz ósmy Biedronka rusza z akcją "Na codzienne zakupy". W jej ramach sieciówka wyda karty przedpłacone seniorom w trudnej sytuacji życiowej. Karty dostanie ponad 11 tys. osób. Akcja jest prowadzona przez Fundację Biedronki, Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne. W 2025 roku łączny budżet programu sięgnie 25 mln zł.

W tym roku wartość zasilenia kart przedpłaconych wzrośnie do 230 zł. "Fundacja podjęła decyzję, że od 1 czerwca br. wartość miesięcznego doładowania karty wzrasta do 230 zł - to o 15% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym" - czytamy w komunikacie Fundacji. Ta decyzja jest wynikiem zatrważających danych płynących z badania Ipsos.

"Karta 'Na codzienne zakupy' to nie tylko konkretna pomoc finansowa. To także symbol troski i obecności. Dla wielu osób wsparcie to oznacza nie tylko pełniejszy koszyk zakupowy, ale także poczucie bezpieczeństwa i godności" - komentuje Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Specjalne karty Biedronki dla seniorów

Jak dotąd z programu skorzystało 75 tys. seniorów, a w ramach akcji wydano już 135 mln zł w trakcie wszystkich edycji. Karta pozwala dokonywać zakupów w sklepach sieci Biedronka przez dziesięć kolejnych miesięcy.

Raport Fundacji Biedronki ujawnia dramatyczną sytuację wielu seniorów w Polsce, którzy z powodów finansowych rezygnują z zakupu podstawowych produktów spożywczych. W odpowiedzi na te zatrważające dane, Biedronka zwiększa pomoc finansową w ramach akcji "Na codzienne zakupy", oferując seniorom karty przedpłacone o wartości 230 zł miesięcznie. To ważny krok w walce z ubóstwem i niedożywieniem osób starszych, ale problem wymaga szerszych działań systemowych.

