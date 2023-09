Biedronka urządza Polakom mieszkania. Nowa promocja nie tylko dla studentów

Koniec wypłat 14 emerytury! ZUS wypłacił miliardy złotych! Co się stało?

Promocja w Biedronce - wyposażenie mieszkania w super cenie

Promocja sklepu internetowego Biedronka Home skierowana do studentów i trwająca do 1.10. zawiera katalog niemal 80 produktów, które sprawdzą się w akademiku, wynajmowanym samodzielnie pokoju, a nawet w studenckiej kawalerce. Dodatkowo Biedronka Home umożliwia w wielu przypadkach darmową dostawę do paczkomatu lub pod wskazany adres w całym kraju.

Do najważniejszych produktów w promocji trzeba zaliczyć:

* kuchenkę mikrofalową Adler 20 l. w cenie 299 zł (wcześniej 399 zł),

* szklany czajnik elektryczny 1,7 l za 69,90 zł,

* czajnik elektryczny 1,8 l w cenie 169 zł (wcześniej 199 zł),

* patelnię MG Home Basico z filcowym protektorem (24 i 28 cm szerokości) w cenach 69,90 zł i 89 zł,

* opiekacz do kanapek za 69,90 zł, toster Hoffen za 79,99 zł, toster Burgundy za 199 zł (wcześniej 249 zł),

* pralko-wirówkę turystyczną Mesko za 259 zł (wcześniej 299 zł).

Biedronka - tania elektronika w promocji

Biedronka Home proponuje również atrakcyjne ceny na inne przydatne na co dzień produkty. Na przykład telewizor UD 24-cal. z Androidem w cenie 699 zł (z dostawą gratis), wybór składanych materaców Thommy w różnych kolorach i wzorach o wymiarach 190x63x8 cm za 139 zł (wcześniej 149 zł) i materac Blaupunkt z wbudowaną pompką elektryczną o wymiarach 203x157 cm za 309 zł (wcześniej 329 zł).

W Biedronka Home znajdziemy również duży wybór soniczno-jonowych szczoteczek do zębów w cenie 189 zł (wcześniej 249 zł) oraz wiele potrzebnych gadżetów elektronicznych – słuchawki (w tym bezprzewodowe), smartwatche, ładowarki i kable do urządzeń, ale również regały na książki i lampki biurkowe.

