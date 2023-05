Marka OPPO nawiązuje współpracę z Biedronka Home!

Produkty OPPO w Biedronce Home

Wraz z poszerzaniem swojej obecności na polskim rynku marka OPPO rozwija nowe kanały sprzedaży i coraz mocniej stawia na dystrybucję swoich produktów online. W efekcie firma nawiązała współpracę z siecią sklepów internetowych Biedronka Home.Sklep internetowy Biedronka Home pozwoli marce OPPO na dotarcie do szerokiego grona konsumentów, którzy poszukują nowych technologii w wysokim stosunku jakości do ceny. Co więcej, klienci Biedronka Home mogą liczyć na to, że produkty OPPO będą dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Oferta produktów marki OPPO w sklepie Biedronka Home będzie rozwijana sukcesywnie. W pierwszej kolejności w ofercie sieci dostępne będą budżetowe smartfony z Serii A oraz wybrane urządzenia IoT.Od dziś na stronie sklepu można kupić smartfon OPPO A17 lub słuchawki OPPO Enco Buds2. Z kodem TELE150 smartfon OPPO A17 o wartości 799 zł (cena regularna) jest dostępny za 649 zł. Z kolei z kodem OPPO80 słuchawki OPPO Enco Buds2 będą dostępne za jedyne 99 zł, czyli o 80 zł taniej niż dotychczas (cena regularna: 179 zł). Akcja trwa do 27 maja lub do wyczerpania zapasów.

