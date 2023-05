Biedronka i Lild w opałach? Aldi wprowadza sklepy gigant. Sprawdź, gdzie i kiedy powstaną

Szokujące słowa minister Maląg. Nie będzie 800 plus? O co chodzi?

- Osiągnięcie pułapu 600 sklepów zakładamy w pierwszej części naszej strategii, czyli w okresie jeszcze ok. 5 lat - mówi cytowany przez propertynews.pl Tomasz Gawlik, dyrektor obszaru nieruchomości i ekspansji sieci Aldi w Polsce. - Choć do liczby 600 sklepów wciąż pozostaje kilkaset lokali do postawienia, to dyskonter ma nowy plan na rozwój. Nowe koncepty placówek sprzedaży zakładają sklepy dwukondygnacyjne - dodał Gawlik. Koncept sklepów dwupoziomowych ma nosić nazwę Aldi URBAN. Dwa pierwsze dwukondygnacyjne sklepy będą we Wrocławiu i w Markach pod Warszawą. Ich otwarcie przewidziane jest do końca 2023 roku.

Na poziomie 0 ma być parking, a na poziomie +1 właściwy sklep. Warto zaznaczyć, że wrocławski Aldi URBAN będzie odbiegać schematu. Tam sala sprzedaży będzie znajdować się na poziomie 0. - Tego typu obiekty będą powstawać na małych działkach w atrakcyjnych lokalizacjach. Wypełniamy białe plamy zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Potencjał jest ogromny, a my zamierzamy go w pełni wykorzystać - podsumował Tomasz Gawlik.

