Mega promocje w Aldi. Nowalijki kupisz o połowę taniej!

Premier Mateusz Morawiecki o waloryzacji 500 plus, inflacji i propozycjach Donalda Tuska

Aldi - promocje na nowalijki

Od poniedziałku 15 maja w sklepach Aldi klienci mogą zaoszczędzić aż 50 proc. na zakupach nowalijek. W sieci pojawiły się produkty z wczesnych zbiorów, w tym warzywa na domowe przetwory. Promocje potrwają do 20.05 lub do wyczerpania zapasów.

Co możemy kupić taniej w Aldi? Polskie ogórki gruntowe są aż 50 proc. tańsze i kosztują 7,99 zł/kg, czosnek młody kupimy za 0,99 zł za sztukę, a do tego w promocji jest też gotowy zestaw do kiszenia ogórków, który składa się z czosnku, kopru i chrzanu, opakowanie dostępne jest za 4,49 zł. W atrakcyjnych cenach możemy zakupić także rabarbar z polskich upraw za 11,99 zł za kilogram, świeży pęczek botwinki 45 proc. za 2,99 zł. Tańsza jest też rzodkiewka, aż o 32 proc. i kosztuje 1,69 zł za pęczek oraz papryka szpiczasta za 4,99 zł. Hitem promocji w Aldi są białe szparagi w cenie jedynie 12,99 zł za 500 g.

- Jak wynika z cyklicznego Barometru Providenta domowe przetwory coraz częściej goszczą na stołach Polaków, aż 64,5% badanych przygotowuje produkty i kiszone oraz marynowane w domu. Analizując tego typu dane wiemy, że oferta musi być dostosowana do potrzeb klienta. Stąd wprowadzamy cykliczne promocje na sezonowy asortyment, który cieszy się dużą popularnością. dodać, że zakup ukiszonych już produktów także cieszy się w naszej sieci dość dużym zainteresowaniem - mówi Łukasz Góralczyk, Kierownik Kategorii Owoców i Warzyw w Aldi Polska.

Aldi - co klienci lubią najbardziej?

Jak podaje Aldi najczęściej kupowane owoce to banany, cytryny, jabłka, mandarynki, pomarańcze, awokado, kiwi i jabłka. Z warzyw klienci sieci najchętniej wybierają marchew, cebulę, pomidory malinowe, paprykę czerwoną, ogórek szklarniowy, ziemniaki oraz zieleninę.

Sonda Czy robisz zakupy w sklepach Aldi? TAK NIE